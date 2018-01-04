Парламент Абхазии заседал более семи часов по вопросу Георгия Лукава

При парламенте республики Абхазии была создана комиссия по расследованию факта передачи грузинским властям 25 декабря 2017 года Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 годам лишения свободы общего режима за преступления, совершенные на территории Абхазии.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Посвященное помилованию преступника Георгия Лукава внеочередное заседание парламента республики Абхазии с участием представителей МВД, СГБ, Верховного Суда Абхазии, Генеральной прокуратуры республики проходило более семи часов.

© Sputnik / Илона Хварцкия Митингующие требуют от властей объяснений факта передачи преступника Грузии

При парламенте республики Абхазии была создана комиссия по расследованию факта передачи грузинским властям 25 декабря 2017 года Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 годам лишения свободы общего режима за преступления, совершенные на территории Абхазии.

В комиссию вошли депутаты парламента Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Председатель комиссии — Рауль Лолуа.

По словам министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, Георгий Лукава Указом президента, на основании статьи 53 Конституции республики Абхазия был помилован 27 января 2017 года, что освобождало его от дальнейшего отбытия наказания.

Верховным судом РА Георгий Лукава был признан виновным в совершении преступлений, и ему назначено максимальное по срокам наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 225 000 рублей в доход государства.

Передача Лукава грузинской стороне была осуществлена согласно Указу президента Абхазии на основании международных договоренностей между Южной Осетией, Абхазией и Грузией, сообщил министр внутренних дел Абхазии.

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба отметил, что акт помилования – статья 53 Конституции республики Абхазия, пункт 23 – исключительное право президента республики Абхазия.

"В данном случае президент воспользовался этой статьей и своим указом помиловал Лукава для последующего обмена. С юридической точки, указ президента законен. Что касается комиссии по помилованию, если бы она была, было бы ходатайство самого осужденного. Я как генеральный прокурор должен был бы дать заключение – согласие или несогласие с данным актом. В данном случае не было такого ходатайства, и комиссии, как я знаю, тоже, президент своим правом его помиловал", – сказал Зураб Ачба.

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На вопрос, может ли "такой преступник как Лукава быть помилован", генеральный прокурор Абхазии ответил, что "любой может быть помилован, если это в интересах государства".

У вице-президента Абхазии Виталия Габния интересовались, мог ли президент единолично принять решение о помиловании Лукава.

"Абхазия президентская страна, у президента широкий круг полномочий. Я сейчас сам разбираюсь в этом процессе, так как он лежит за зоной моей прямой ответственности. Государственная комиссия является рекомендательной для президента, последнее слово за президентом. Были случаи, когда комиссия принимала решение о досрочном освобождении, президент не поддерживал. Если мы отдали человека судимого за столь тяжкие преступления и не знали об этом, тогда нужно сказать о том, что была допущена ошибка и должны быть в нем ответственные это не всегда один человек. Я поддерживаю комиссию", – сказал Габния.

Далее заседание депутатов было продолжено в закрытом режиме, без журналистов.

После многочасового изучения деталей выдачи Георгия Лукава грузинской стороне к собравшимся у здания Парламента вышли депутаты.

По словам депутата Рауля Лолуа, есть обращение президента Южной Осетии президенту Абхазии о том, чтобы посодействовать возвращению в Осетию военнослужащих находившихся в заключении в Грузии.

"В итоге было передано семь человек, еще один с задержкой на год. У депутатов сложилось несколько вопросов, один из них, имел ли право президент по Конституции по нашим законам единолично подписать Указ о помиловании. Пока мы не получили ответ на этот вопрос, потому что по некоторым данным, такая возможность у него была, самому лично, без комиссии", — отметил Лолуа.

По другим данным, добавил он, есть процедура помилования куда входят вице-президент, представители силовых структур: Генеральной прокуроры, Минобороны, Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел.

"Мы установили, что этих процедур не было", — сказал Рауль Лолуа.

Созданная в Парламенте комиссия продолжит работу для того, чтобы установить законность решения о помиловании Георгия Лукава.

"Сегодня, на все вопросы мы не получили ответов, комиссия не дала заключения о правомерности передачи Лукава Грузии. Для того, чтобы вынести заключение нам нужно и завтра поработать", — подчеркнул депутат.

Депутаты заверили, что в пятницу 5 января комиссия представит свое заключение по вопросу правомерности помилования Георгия Лукава президентом Абхазии.