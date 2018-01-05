Хаджимба посетил заседание Парламента по ситуации с выдачей Лукава

Внеочередное заседание Парламента Абхазии по вопросу правомерности помилования в декабре 2017 года осужденного в Абхазии террориста Георгия Лукава проходит в пятницу 5 января.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в пятницу 5 января принял участие во внеочередном заседании Народного Cобрания страны, посвященного ситуации вокруг помилования и выдачи Грузии террориста Георгия Лукава. Об этом сообщает с места события корреспондент Sputnik.

Хаджимба рассказал депутатам о подробностях процедуры помилования Лукава и выразил уверенность в том, что такое решение не нарушило Конституцию Абхазии.

У депутатов Народного Cобрания есть ряд вопросов, которые связаны как с законной, так и с моральной стороной такого решения.

© Sputnik Томас Тхайцук Генпрокуратура Абхазии прокомментировала выдачу заключенного Грузии

У здания Администрации президента Республики Абхазия 3 января 2018 года собралась общественность, возмущенная фактом передачи осужденного Лукава. Митингующие требовали рассказать, по какому праву преступника отпустили.

Парламентская комиссия по вопросу правомерности помилования Лукава была создана 3 января, в нее вошли депутаты Парламента Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Председатель комиссии — Рауль Лолуа.

25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан грузинской стороне по ранее достигнутым в переговорном процессе соглашениям по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица.