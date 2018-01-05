Спикер Парламента Абхазии призвал собравшихся сохранять спокойствие

Внеочередное заседание Парламента Абхазии по вопросу правомерности помилования в декабре 2017 года осужденного в Абхазии террориста Георгия Лукава проходит в пятницу 5 января.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия вышел к собравшимся у Администрации президента людям и призвал их к спокойствию, передает с места события корреспондент Sputnik в пятницу 5 января.

"Сегодня в Парламенте был президент. Депутаты ему задали много вопросов, на которые глава государства ответил. Он дал исчерпывающие ответы и более углубленно рассказал о своем решении. Сейчас заседает комиссия, и по ее решению станет ясно, что будет дальше. Поэтому я вас прошу сохранять спокойствие, благоразумие и оставаться здесь", — сказал Кварчия.

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У здания Администрации президента Республики Абхазия 3 января 2018 года собралась общественность, возмущенная фактом передачи осужденного Лукава. Митингующие требовали рассказать, по какому праву преступника отпустили.

Парламентская комиссия по вопросу правомерности помилования Лукава была создана 3 января, в нее вошли депутаты Парламента Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Председатель комиссии — Рауль Лолуа.

25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан грузинской стороне по ранее достигнутым в переговорном процессе соглашениям по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица.