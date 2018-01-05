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Митинг у здания парламента

Президент Абхазии вышел к собравшимся в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (10)
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Парламент Абхазии проводит 5 января внеочередное заседание по ситуации, связанной с выдачей Грузии террориста Георгия Лукава.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к людям, собравшимся в пятницу 5 января у Администрации президента и ждущих результатов заседания Парламента по ситуации, связанной с выдачей Грузии террориста Георгия Лукава. Об этом сообщает корреспондент Sputnik c места событий.

Рауль Хаджимба объяснил, что в 2015 году от президента Южной Осетии пришло письмо с просьбой произвести обмен на южноосетинских граждан, отбывающих тюремные сроки в Грузии.

"Эти решения принимались открыто, и никто их не скрывал. Первое письмо, которое пришло на мое имя от президента Южной Осетии в сентябре 2015 года, было с просьбой произвести обмен на граждан Южной Осетии, которые получили в тюрьмах Грузии по 25 лет и пожизненные сроки заключения. Я, как глава государства, не мог поступить иначе. Это был политический акт", — подчеркнул Хаджимба.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба о помиловании Лукава: нужный политический акт

По его словам, перед тем как принять окончательное решение, он обратился к Парламенту предыдущего созыва и этот вопрос обсуждался депутатами.

"Все депутаты, которые тогда там находились, подтвердили, что это необходимо сделать. Этот процесс начался в марте и продолжался практически в течение года. Да, мы забрали еще одного человека, который находился на территории Грузии и который здесь совершил преступление. И теперь говорят, зачем он здесь нужен, а когда он находился в Грузии, нас обвиняли в том, что мы бездействуем", — подчеркнул глава государства.

Рауль Хаджимба предположил, что некоторые силы пытаются обвинить его в неправомерности действий, чтобы извлечь из ситуации политическую выгоду. Он подчеркнул, что право помилования за президентом республики закреплено Конституцией Абхазии, и его действия не выходят за рамки закона.

"Благоразумие должно быть превыше наших амбиций и желаний. Если считают, что такая норма (обмен заключенными — ред.) неприемлема, то ее можно отменить, но не действовать так, как это сегодня происходит", — заявил президент и напомнил, что любые эксцессы недопустимы.

В Парламенте Абхазии проходит внеочередное заседание, посвященное изучению обстоятельств помилования и передачи грузинской стороне находившегося в заключении Георгия Лукава. К полудню 5 января у здания Народного собрания Абхазии начали собираться люди. Всего около 100 человек, не считая сотрудников силовых и правоохранительных структур.

Силовики у здания парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка у здания Парламента Абхазии спокойная

Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия вышел к собравшимся людям и призвал их к спокойствию

У здания Администрации президента Республики Абхазия 3 января 2018 года собралась общественность, возмущенная фактом передачи осужденного за терроризм Георгия Лукава. Митингующие требовали объяснить мотивы выдачи преступника Грузии.

Парламентская комиссия по вопросу правомерности помилования Лукава была создана 3 января, в нее вошли депутаты Парламента Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Председатель комиссии — Рауль Лолуа.

25 декабря 2017 года Георгий Лукава в соответствии с Указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан грузинской стороне в рамках достигнутых в переговорном процессе соглашений по обмену заключенными. В соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса Абхазии помилование осуществляется президентом страны в отношении индивидуально определенного лица.

Темы:
Ситуация с передачей преступника Георгия Лукава грузинским властям (10)



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