Митинги в Сухуме: Парламент обсуждает ситуацию с выдачей преступника

С полудня пятницы 5 января у стен Парламента Абхазии и Администрации президента проходят митинги, вызванные выдачей в конце декабря 2017 года Грузии Георгия Лукава, осужденного за терроризм. Заседает парламентская комиссия, которая расследует обстоятельства этого события, взволновавшего граждан республики.

Подробности в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

Президент в Парламенте

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в пятницу 5 января принял участие во внеочередном заседании Народного Cобрания страны, посвященного ситуации, связанной с помилованием и выдачей Грузии террориста Георгия Лукава.

Депутаты Парламента выслушали главу государства и задали ему ряд вопросов. Дискуссия проходила в спокойной обстановке и высказаться мог каждый, кто выразил желание.

Многие парламентарии отметили, что вопрос помилования Георгия Лукава носит не только законодательный характер, важен и моральный аспект этой темы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба о помиловании Лукава: нужный политический акт

Рауль Хаджимба сообщил депутатам подробности процедуры помилования Лукава и выразил уверенность в том, что такое решение не нарушило Конституцию Абхазии.

Рауль Хаджимба покинул зал заседания Народного Собрания, а парламентская комиссия после недолго перерыва приступила к своей работе.

Спустя несколько часов Рауль Хаджимба обратился к участникам митинга, собравшимся у Администрации президента.

Он объяснил, что в 2015 году от президента Южной Осетии пришло письмо с просьбой произвести обмен на южноосетинских граждан, отбывающих тюремные сроки в Грузии.

"Эти решения принимались открыто, и никто их не скрывал. Первое письмо, которое пришло на мое имя от президента Южной Осетии в сентябре 2015 года, было с просьбой произвести обмен на граждан Южной Осетии, которые получили в тюрьмах Грузии по 25 лет и пожизненные сроки заключения. Я, как глава государства, не мог поступить иначе. Это был политический акт", — подчеркнул Хаджимба.

Выход президента к митингу у Народного Собрания

До 14:00 у Парламента Абхазии митингующих было не так много, около ста человек. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание и перекрыли вход. В качестве дополнительных мер безопасности были установлены металлические заграждения.

Ближе к 15:00 двор правительственного здания начал постепенно заполняться. Последовали требования в адрес главы государства выйти и дать объяснения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба посетил заседание Парламента по ситуации с выдачей Лукава

Меньше чем через час президент вышел к митингующим, но ему не дали возможности высказаться и ответить на вопросы.

Обращение главы государства прерывались выкриками и свистом. Он лишь успел сказать, что его решение по поводу Лукава было принято в рамках закона страны, и сейчас рассмотрением этого вопроса занимается парламентская комиссия.

После того как диалог с митингующими у Парламента не сложился, Рауль Хаджимба перешел к собравшимся у Администрации президента.

"Мы поговорили. Правда, разговор состоялся короткий. Особо не слушали. Уверяю вас, путем напряженности у нас результатов не будет, это ничему не поможет. Нужно уметь слушать друга друга. Пока такой возможности я не вижу, но надеюсь, что она появится", — сказал Хаджимба.

К 18:00 площадь перед Народным Собранием не стала менее людной. Митингующие не планируют расходиться. Люди требуют выхода членов парламентской комиссии и отчета о том, как проходит заседание.