Парламент Абхазии огласил решение по факту выдачи Грузии террориста

Парламент Абхазии провел 5 января внеочередное заседание по ситуации, связанной с выдачей Грузии террориста Георгия Лукава.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламентская комиссия по расследованию правомерности выдачи грузинского террориста Георгия Лукава огласила свое решение.

Собравшимся у здания Парламента решение комиссии зачитал депутат Парламента Илья Гуния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинги в Сухуме: Парламент обсуждает ситуацию с выдачей преступника

Было сообщено о созыве 5 января внеочередного заседания Парламента, на котором в соответствии с конституционным законом Абхазии о судебной власти необходимо представить президенту Абхазии кандидатуру члена Конституционного суда и сформировать полный состав Конституционного суда для реализации его полномочий.

Кроме того, парламентская комиссия заявляет о том, что материалы исследований правомерности передачи грузинской стороне Георгия Лукава необходимо передать на рассмотрение в Конституционный суд республики.

"Комиссия в кратчайшие сроки представит в Народное Собрание-Парламент Абхазии изменение в законодательство, ограничивающее помилование в отношение совершивших особо тяжкие преступления на территории Абхазии", — подчеркнул Гуния.

Помимо этого, до рассмотрения вопроса Конституционным судом Республики Абхазия, президенту страны Раулю Хаджимба предложено отстранить главу президентской Администрации (Даур Аршба – ред.) от занимаемой должности.