Погода в Абхазии: в воскресенье без осадков, в субботу возможен дождь

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни ожидается переменная облачность без осадков. Однако в субботу в результате незначительной смены воздушных масс ночью и утром возможен дождь.
Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6˚С до +11˚С, днем от +10˚С до +15˚С.
Температура морской воды +11˚С.
Волнение на море умеренное, временами значительное.
В столице ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром возможен дождь, в воскресенье и понедельник без осадков.
Температура воздуха ночью от +8˚С до +10˚С, днем от +12˚С до +14˚С.