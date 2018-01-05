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Погода в Абхазии: в воскресенье без осадков, в субботу возможен дождь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (566)
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В выходные дни погода на территории Абхазии относительно устойчивая из-за влияния юго-западного антициклона с теплыми массами воздуха, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни ожидается переменная облачность без осадков. Однако в субботу в результате незначительной смены воздушных масс ночью и утром возможен дождь.

Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6˚С до +11˚С, днем от +10˚С до +15˚С.

Температура морской воды +11˚С.

Волнение на море умеренное, временами значительное.

В столице ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром возможен дождь, в воскресенье и понедельник без осадков.

Температура воздуха ночью от +8˚С до +10˚С, днем от +12˚С до +14˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (566)



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