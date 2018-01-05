Опыт и уверенность: участники "Ты супер!" из Абхазии рассказали о шоу

Пресс-конференция участников вокального и танцевального проекта "Ты супер! " Милены Тачулия, Леона Капба и Валерии Адлейба состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 5 января.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik, Анжелика Бения. Абхазские участники международных проектов "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы" на пресс-конференции рассказали, чем занимаются после шоу и поделились планами на будущее.

По словам Милены Тачулия, танцевальный проект дал ей большую уверенность в себе.

"Конечно, вначале было страшно работать с другими хореографами, но это были мастера, и они верили в нас. Мне помогло, что я до проекта старалась изучать танцы разных направлений. Я хочу и дальше учиться, развиваться, получать удовольствие от того, что я экспериментирую и узнаю что-то новое. Благодаря проекту я изменилась, стала более уверенной, получила большой опыт. Даже если мы не заняли призовых мест, мы с Леоном снова напомнили об Абхазии", – сказала Милена Тачулия.

Милена и дальше планирует профессионально заниматься танцами. Она призналась, что, помимо национальных танцев, будет развиваться в современной хореографии.

"После проекта я решила, что брошу танцы, говорила, что меня сломал проект, задавалась вопросом, зачем мне теперь нужны танцы. Но вера в меня хореографов, моих близких, которые дали мне понять, что место, которое я заняла на проекте, не имеет к делу никакого отношения, все это не дало мне совершить ошибку. Я прошла кастинг, дошла до финала. Это о многом говорит", – сказала Тачулия.

Леон Капба признался, что танцы – это то, чем он будет заниматься всю жизнь.

"Так как я раньше практически не танцевал современные танцы, только национальные, во втором туре проекта мне было сложнее. С хореографом мы занимались день и ночь, мне было очень сложно. Это моя профессия. Сегодня, как и до проекта, я уверен, что буду танцевать до конца своей жизни. Мне, конечно, больше нравятся абхазские танцы, но я планирую осваивать разного направления танцы. Мои родители говорят мне, что я должен выбрать другую профессию, стать адвокатом, к примеру, я говорю "ладно", но я всегда буду танцевать. Мой первый хореограф – мой папа. От каждого хореографа я стараюсь взять все, чему меня учат", – сказал Леон Капба.

В зале присутствовала юная брейкдансер Лолита, которая планирует подать заявку на участие в следующем сезоне проекта "Ты супер! Танцы".

Не опускать руки и верить в себя, дали ей совет более опытные участники этого проекта.

Специальным гостем пресс-конференции была победительница вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба.

"Нужно верить в себя, свои силы, просто получать удовольствие от дела, которым занимаешься. Потому что, как считаю я, если ты не получаешь никакого удовольствия, тогда зачем этим заниматься?! У каждого человека должно быть любимое занятия, без которого жизнь некрасочная, бессмысленная", – сказала Адлейба.

Пресс-конференция участников вокального и танцевального проекта "Ты супер!" Милены Тачулия, Леона Капба и Валерии Адлейба состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу 5 января.