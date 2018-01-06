6 января 1993 года: Ардзинба обратился к главе Краснодарского края

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В письме Председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба к главе Краснодарского края Николаю Егорову отмечалось, в каком тяжелом состоянии находится воюющая Абхазия.

"В сложившейся ситуации Верховный Совет Республики Абхазия просит вас обратиться к президенту России Б. Н. Ельцину и председателю Верховного Совета России Р. И. Хасбулатову с предложением оказать многострадальной Абхазии помощь и поддержку в достижении долгожданного и справедливого мира", — говорится, в частности, в обращении Владислава Ардзинба.

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