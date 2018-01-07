Cон наяву: русский врач в Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik

Дарья Тарасова уже более 10 лет живет в Абхазии. Родилась и выросла она далеко не в теплом и солнечном регионе – на Урале.

"Я человек достаточно молодой, но уже с каким-то прошлым. Я дочь двух замечательных людей – Тамары и Владимира Щепильных. Родители мои тоже доктора. Всю свою жизнь они посвятили великому делу, профессии, отдавая свое время и в буквальном смысле жизнь работе, – рассказала Тарасова. – Родившись в такой семье, для меня не было других профессий, я изначально знала, что буду доктором. Меня родители воспитали очень свободным человеком, со свободными взглядами. Несмотря на то, что получила воспитание в традициях советской идеологии, я всегда ощущала дух свободы. Наверное, все доктора немного свободные люди".

Дарья Тарасова окончила мединститут, уже работала, но понимала, что чего-то не хватало для полного счастья.

"Ну, наверное, вот этого свободного какого-то полета души и всего остального", — смеется педиатр.

Приезд в Абхазию был незапланированным. Сначала в республику прибыл будущий супруг Тарасовой.

"Он пригласил меня приехать к нему в гости и сделал мне здесь предложение. Но все совпало, наверное. Сочетание больших пространств – гор и моря – конечно, и в первую очередь ощущение полной свободы от социума. Побыв здесь какое-то время, пообщавшись с людьми, я ощутила потребность людей в медицинской помощи, ну, я долго не колебалась. Бросила все – карьеру, перспективы, учебу – и приехала в Абхазию", – с улыбкой вспоминает доктор.

Сон наяву

"В детстве я всегда говорила родителям, что хочу уехать домой. Мама говорила: "Но ты же дома". — Я же отвечала: "Нет, это не мой дом. Мой дом на море". — И очень долгое время мне снился один и тот же сон: я бежала долго через какие-то препятствия, через леса, поля, реки, преодолевала горы, и мой путь заканчивался возле прекрасного места – это река горная, мост и море. И вот, представьте, мой первый приезд в Абхазию. Это было зимой, когда минус 37 в Челябинске и плюс 20 в Абхазии. И то, что мне снилось – ровно Гумистинский мост. Это место мне снилось всю мою жизнь. Наверное, это судьба. Я сюда приехала и увидела свой сон наяву. Это такой сказочный момент", — восхищается она.

Больше всего россиянку в Абхазии удивила природа, которая поразила ее до глубины души.

"Это солнце, это горы, все зеленое. Когда тебе здесь делают предложение руки и сердца, у тебя уже другого выбора нет как согласиться. Я здесь очень счастлива", – с улыбкой призналась она.

Первые трудности

Тогда Дарье было всего лишь 27 лет, и как она признается, ей казалось, что, приехав в новую страну, все двери будут открыты, но в Абхазии она столкнулась немного с другой реальностью.

"Я думала, что люди меня сразу примут, но на самом деле все было по-другому. И сложностей тоже было много, потому что есть и законодательство, и юридические моменты, и боязнь малознакомых людей, недоверие. Я была молодая, и даже выглядела гораздо моложе своих лет. Многие даже не верили, что я уже доктор с каким-то определенным опытом. На тот момент я уже пять лет была действующим доктором и работала в достаточно крупном областном центре – в клинике при мединституте, в которой занимались тяжелыми детками, я занималась пневмониями. На тот момент у меня уже и работа была защищена по течениям пневмонии", – сказала Тарасова.

Адаптация

Как признается Дарья Тарасова, она достаточно коммуникабельный человек, очень быстро находит общий язык с людьми. И адаптироваться в новом обществе ей было несложно.

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"Становление каких-то дружеских, приятельских связей произошло очень быстро. В течение нескольких месяцев я уже обросла знакомствами. Дефицита в общении у меня не было. Люди меня принимали очень хорошо. Здесь очень открытые и теплые люди, и они всегда хотят делиться этим теплом", – признается она.

Новую семью местные жители встретили очень тепло. Некоторые даже предложили жилье совершенно бесплатно.

"Это были обычные, простые люди. Они же и предложили жить у них бескорыстно. И мы какое-то время жили у людей абсолютно бесплатно. Просто люди нас пустили к себе", – вспоминает детский врач.

С работой было все немного сложнее. На работу Дарью Тарасову приняли не сразу.

"В России система уклада здравоохранения немножко другая, чем здесь. И мне сложно было поначалу. Я тогда была еще молодая и не понимала многих моментов. Я естественно пошла в детскую больницу, к главному врачу, устраиваться на работу. Мне ответили, что вакансий нет, я подумала: на нет и суда нет. Развернулась и ушла. Потом мне знакомые сказали, что в детской поликлинике немножко другая система. Я пошла туда. Там тоже меня приняли с осторожностью. Но все же приняли. На оформление документов у меня ушло пять месяцев. Взяли участковым педиатром в Сухумскую городскую детскую поликлинику, где я работаю и поныне", – улыбается Тарасова.

По мнению россиянки, люди на Урале и в Абхазии кардинально отличаются.

"Живущие на Урале и живущие в Абхазии – абсолютно разные люди. Уральцы – достаточно суровые люди. Я живу по принципу: со своим уставом в чужой монастырь не ходить. И когда я решила жить здесь, то я приняла жизнь такой, какая она здесь есть. Трудности, конечно, есть. Но они есть везде и всюду. И всю жизнь приходится преодолевать их, бороться с ними", – считает она.