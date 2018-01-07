Рождественская служба прошла в Сухумском кафедральном соборе

В ночь с 6 на 7 января в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.

СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова, прошло в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Традиционно Рождественская служба началась в 23.00 и состояла из Божественной Литургии, Всенощного бдения и Крестного хода. До этого верующие исповедовались и причащались.

"Бог дал нам сына своего для того, чтобы мы научились жить благочестиво, честно, выполняли все законы, предписанные богом. Мы все рождаемся и знаем, что умираем, но за смертью жизнь вечная, уготованная нам. Христос, истинный бог своим рождеством и своим земным путем совершал чудеса, он исцелял больных, воскрешал мертвых", — сказал управляющий Абхазской Православной Церковью, иерей Виссарион (Аплиаа).

© Sputnik / Илона Хварцкия Празднование Рождества в Сухумском Кафедральном соборе

В светлый праздник Рождества отец Виссарион пожелал всем благоденствия и веры.

"Желаю, чтобы наш народ жил честно, благочестиво, жизнь начинается через покаяние, через любовь и взаимопонимание друг друга. То, что сейчас происходит в нашей стране очень неугодно богу, это угодно только дьяволу, дай бог, чтобы все научились любви друг к другу, нужно слушать друг друга и принимать правильные решения для нашего народа и государства", — отметил иерей Виссарион.

В завершении службы священнослужители вынесли копии Святых даров, по Евангелию подаренных волхвами младенцу Христу, к которым призвал приложиться верующих.

Рождество Христово — один из главных праздников православной церкви, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.

Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божьей. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.