ДТП с летальным исходом произошло накануне Рождества в Гале

СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Амра Амичба. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло накануне Рождества в городе Гал, сообщил корреспонденту Sputnik первый заместитель начальника Галского районного отдела внутренних дел Муртаз Габния.

"Машина на большой скорости врезалась в дерево. Водитель не справился с управлением, не вписался в крутой поворот на объездной дороге в Гале. Машина ехала в сторону Сухума", — сказал Габния.

По его словам, в машине находились трое человек — Даур Ченгелия, Нарт Ажиба и молодая девушка Мари Квирития-Джинджолия.

"Пассажирка Джинджолия скончалась на месте. Ажиба с переломами обеих конечностей доставлен в сухумскую больницу, — уточнил первый замначальника Галского районного отдела внутренних дел. — Водитель Ченгелия из больницы ушел, не нуждался в медицинской помощи. А сегодня его нашли, и мои сотрудники повезли на освидетельствование в Сухум".

Погибшая Мари Джинджолия была 1999 года рождения.