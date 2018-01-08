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Пресс-конференция о победе Батала Чежия в рейтинговом турнире Гладиаторы ринга в Анапе

Боксер Батал Чежия о самом значимом поединке 2017 года: бой в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (182)
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О самом значимом поединке 2017 года и о профессиональных планах на 2018 год на радио Sputnik Абхазия рассказали чемпион СНГ и Славянских стран боксер Батал Чежия и президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Самым значимым поединком 2017 года боксер Батал Чежия назвал бой, проведенный в Абхазии в августе. Об этом он рассказал в студии радио Sputnik Абхазия.

Батал Чежия стал лучшим боксером СНГ
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Во-первых, у себя на родине, во-вторых, мы боксировали за титул, прошли подготовку у нас в Абхазии. Подготовились, провели вечер профессионального бокса. Выиграли чемпионский титул. Я считаю, это самый значимый бой", — отметил Батал Чежия.

Президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы также считает серьезным достижением проведение вечера профессионального бокса в республике.

"Ожидал, что Батал это скажет. Потому что впервые в истории страны Федерация профессионального бокса Абхазии сумела провести у нас на родине в Сухуме вечер профессионального бокса, где участие принимали мировые звезды, где Батал завоевал титул, которым владеет сегодня, — сказал он. — В мире бокса и сейчас очень много отзывов о том, на каком хорошем уровне его провели. Надеюсь, и в дальнейшем у нас будут проходить такие мероприятия. Думаю, это намного поднимет абхазский профессиональный бокс и не только в Абхазии и России, но и даже на международном уровне".

По словам Карди оглы, в планах боксера Батала Чежия на 2018 год – повысить статусный рейтинг.

"У Батала уже есть один титул, он чемпион СНГ и Славянских стран, это очень хороший стартовый рейтинг. 2018 год покажет, как у нас пойдут дальше дела, все зависит от того, в каком режиме мы будем работать. Надеюсь, что наш рейтинг будет выше. Мы планируем заявиться на титул более высокий по статусу", — подчеркнул Карди оглы.

Президент Федерации профессионального бокса Абхазии напомнил, что у Чежия пять побед в пяти боях.

"Это считается хорошим рейтингом России", — отметил он.

По словам Батала Чежия, побеждать ему помогают настрой и подготовка.

"Выкладываться по максимуму. Вроде, пока получается", — скромно сказал чемпион.

По поводу дальнейших выступлений гости радио Sputnik Абхазия рассказали, что с 15 января по 3 февраля 2018 года планируется тренировочный сбор в Адлере.

Пресс-конференция о победе Батала Чежия в рейтинговом турнире Гладиаторы ринга в Анапе
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"3 февраля в Сочи в рамках Мирового шоу будет проходить бои, где будут выступать именитые боксеры, такие как Мурат Гассиев – один и ведущих боксеров-профессионалов в тяжелом весе. У него будет бой с кубинцем Дотикосом, — сказал Альберт Карди оглы. — И в рамках этого шоу нам предложили поучаствовать. С 15 января будут проходить тренировочные мероприятия, где мы будем готовится к этому шоу боксерского вечера".

А 21 декабря в Москве прошло боксерское профессиональное шоу, посвященное 100-летию органов безопасности Российской Федерации. Республику Абхазия на вечере профессионального бокса представлял чемпион СНГ и Славянских стран Батал Чежия. В шестираундовом бою единогласным решением судей он одержал победу над камерунским спортсменом Даниелем Негатом.

"Последнее событие в 2017 году, очень значимое событие — боксерское шоу, посвященное 100-летию работников органов безопасности Российской Федерации. Организация на высшем уровне, там было очень много героев Советского Союза, героев России, очень приятно было их увидеть всех, пообщаться и сфотографироваться с ними", — сказал Алик Карди оглы.

Темы:
Спортивная Абхазия (182)



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