Бесконтрольные лекарства: почему в аптеках Абхазии разные цены

Фериде Пачулия из Сухума спрашивает: Кто контролирует ценовую политику в аптеках по всей Абхазии? В одной аптеке одно лекарство стоит 670 рублей, а в другой то же лекарство — 980. Мы понимаем, это, возможно, частные аптеки, но разница в 310 рублей очень ощутима, учитывая заработную плату населения. На днях стою в аптеке в очереди, женщина берет от аллергии раствор и спрашивает цену, ей отвечают — 470 рублей, она смотрит с удивлением. Аптекарь спрашивает, что не так, на что женщина отвечает, что у них в городе Ткуарчал этот раствор стоит 800 с лишним.

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник Управления фармации Министерства здравоохранения Абхазии Ахра Аджба, ценообразование Минздравом не контролируется.

"Цены на определенный препарат у нас нет. Цена уже отрегулирована рынком давным-давно. Предельно допустимых наценок на препараты, зафиксированных постановлением, нет. Зафиксированных цен на сегодняшний день нет. Минздравом планируется ввести на жизненно важные препараты зафиксированную наценку", — уточнил он.

Аджба объяснил, что конечная цена в аптеках зависит о того, у какого поставщика владелец аптеки приобрел партию лекарств.

"Если это крупная аптека, она может напрямую поставлять без посредников. Если есть посредники – первый дистрибьютор, второй или третий, вот разница в цене и выскакивает", — отметил он.

Отвечая на вопрос читательницы о большой разнице цен на лекарства в разных городах, Ахра Аджба подчеркнул, что стопроцентной наценки быть не может.

"Если конкретный случай есть, что такая существенная разница, читатели пусть обращаются в Минздрав с заявлением, — посоветовал он. — Мы разберемся, почему такая разница и разнобой цен в сто процентов, это же нереально. Если в Сухуме рубль стоит, в Ткуарчале не может два рубля стоить. У нас есть Управление по надзору в сфере здравоохранения, мы поручаем им разобраться, если заявления есть".

При этом начальник Управления фармации Минздрава Абхазии заметил, что бывает, когда и покупатели ошибаются.

"Ошибается в плане фасовки препарата. Один и тот же препарат может быть расфасован в разных количествах. Упаковка, цвет — все одинаковое, но в одной упаковке десять таблеток, в другой — двадцать. Может, раньше покупали десять таблеток, а когда им дали 20 таблеток — по цене дороже будет, конечно", — пояснил Ахра Аджба.

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