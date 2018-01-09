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Похолодание обещают синоптики Абхазии в среду

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (569)
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В среду 10 января территория Абхазии будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с холодными массами воздуха, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в среду 9 января ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, а днем осадки прекратятся.

Температура воздуха ночью +3˚С +8˚С, днем +6˚С +11˚С.

Температура морской воды +11˚С.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба.

Волнение морской воды умеренное, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии (569)



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