Похолодание обещают синоптики Абхазии в среду

В наступившем году в Абхазии много юбилеев, среди которых 25 лет Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, 10 лет признания независимости республики, 125 лет со дня рождения Нестора Лакоба, а также другие значимые даты.

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