Похолодание обещают синоптики Абхазии в среду

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в среду 9 января ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, а днем осадки прекратятся.
Температура воздуха ночью +3˚С +8˚С, днем +6˚С +11˚С.
Температура морской воды +11˚С.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба.
Волнение морской воды умеренное, от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90 процентов.