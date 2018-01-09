Врач о гриппе: в прошлом году было гораздо больше пациентов

Заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия рассказала в интервью Sputnik о том, насколько распространен грипп в этом году.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Большого наплыва пациентов с вирусными инфекциями, ОРВИ и грипп, нет. В прошлом году было гораздо больше пациентов, рассказала заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия.

"У нас есть четыре пациенты с пневмонией, у них средняя степень тяжести, у них поствирусная пневмония", — подчеркнула она.

Сравнивая с 2017 годом, Анжела Арчелия отметила, что в прошлом году в январе и феврале был большой наплыв пациентов с диагнозом грипп.

"Периодические вспышки поствирусной пневмонии в Абхазии бывают раз в три года в среднем, сезонные вспышки бывают после Нового года. Что будет дальше, мне трудно предположить. Вакцина от сезонного гриппа, содержащая штаммы многих видов вирусного гриппа, имеет свое положительное действие. Все зависит от того, какой вид вируса будет распространяться", — заметила врач.

Степень тяжести заболевания людей, поступающих в лечебницы с диагнозом вирусного гриппа, невысокая, подчеркнула Арчелия.

"На данный момент эти пациенты не тяжелые. В любом случае самое главное — надо избегать скопления людей", — сказала она.

Уже заболевшие должны носить маски и менять их раз в два часа. Если симптомы гриппа появились, то нужно обращаться к врачам, для того чтобы избежать осложнений, которые могут появиться, заметила Анжела Арчелия.