01:20 10 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры

Врач о гриппе: в прошлом году было гораздо больше пациентов

© Sputnik. Александр Кряжев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
36210

Заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия рассказала в интервью Sputnik о том, насколько распространен грипп в этом году.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Большого наплыва пациентов с вирусными инфекциями, ОРВИ и грипп, нет. В прошлом году было гораздо больше пациентов, рассказала заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия.

"У нас есть четыре пациенты с пневмонией, у них средняя степень тяжести, у них поствирусная пневмония", — подчеркнула она.

Сравнивая с 2017 годом, Анжела Арчелия отметила, что в прошлом году в январе и феврале был большой наплыв пациентов с диагнозом грипп.

"Периодические вспышки поствирусной пневмонии в Абхазии бывают раз в три года в среднем, сезонные вспышки бывают после Нового года. Что будет дальше, мне трудно предположить. Вакцина от сезонного гриппа, содержащая штаммы многих видов вирусного гриппа, имеет свое положительное действие. Все зависит от того, какой вид вируса будет распространяться", — заметила врач.

Степень тяжести заболевания людей, поступающих в лечебницы с диагнозом вирусного гриппа, невысокая, подчеркнула Арчелия.

"На данный момент эти пациенты не тяжелые. В любом случае самое главное — надо избегать скопления людей", — сказала она.

Уже заболевшие должны носить маски и менять их раз в два часа. Если симптомы гриппа появились, то нужно обращаться к врачам, для того чтобы избежать осложнений, которые могут появиться, заметила Анжела Арчелия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Музее Библиотеки Елбасы продолжаются съемки художественного фильма Путь Лидера. В эпицентре мира
    "Путь лидера"

    Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.

  • Сотрудники МЧС уносят тело погибшего. Архивное фото
    Печальная находка

    В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.

  • Музей в Освенциме
    Неуместный перформанс

    В польском Освенциме продолжается суд над международной группой молодых людей, в марте 2017 года проведших перформанс у ворот бывшего концлагеря.

  • Библиотека в санатории Янтарный берег
    Что читаете?

    Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.

  • Батальон НАТО, архивное фото
    Французское подкрепление

    Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.

  • Обыски
    Новые обыски

    В Кишиневе проходят новые обыски: в рамках дела о крупном мошенничестве в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) задержаны три человека.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева
Спортсменки и просто красавицы: кто запомнился в 2017 году
Орангутана Эмму с детенышем впервые показали публике в Честерском зоопарке
Орангутана Эмму с детенышем впервые показали публике в Честерском зоопарке
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia