Машины и мошенники: как не стать жертвой автомобильных аферистов

Мошенничество с продажей автомобилей - довольно распространенное явление во всем мире, и Абхазия в этом смысле не исключение. Почему автолюбители республики готовы платить деньги за несуществующий товар, и на какие уловки идут аферисты, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Дешевый "сыр"

В последние несколько месяцев автомошенники активизировались, и в разы увеличилось количество объявлений о продаже "призрачных" автомобилей по смешным ценам, делится наблюдениями директор сайта "Абхаз Авто" Сергей Агумава. По его словам, если два года назад таких объявлений было единицы, то сейчас в день может появляться от трех до пяти.

"Такими вещами раньше занималось меньше людей, а сейчас видно, что работает целая группа аферистов. Это мы можем определить по телефонным номерам и никам в интернете. В основном, коды операторов сотовой связи украинские, молдавские и литовские. Такие объявления мы стараемся сразу удалять с сайта", — объяснил Агумава.

Главная приманка — неприлично низкая цена предложения. К примеру, машина с потенциальной рыночной стоимостью в один миллион рублей выставляется аферистами "на продажу" в два раза дешевле. Устоять перед соблазном крайне сложно. А вдруг и правда, а вдруг повезло.

Увидев настойчивость нечестных "бизнесменов", Сергей Агумава решил лично разобраться в схеме аферы и набрал один из подозрительных номеров, представившись покупателем.

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"В действительности, схема простая, можно сказать, примитивная. Они расхваливают машину, убеждают, что все по-честному, но без аванса не могут прислать транспорт в Абхазию, так как они здесь не защищены и их самих уже не раз "кидали". Чаще всего аферисты просят небольшие суммы, от 100 до 400 евро на оформление и растаможку. Лично я знаком с несколькими людьми, которые на это "купились", — говорит Агумава.

Бывает и такое, что в объявлении указан российский номер телефона, но обычно, он не работает и связаться по этому номеру можно только через WatsApp. Для пущей убедительности мошенники могут предложить встретиться и вживую посмотреть на автомобиль, зная, что жертва аферы не приедет в ту же Молдавию или Украину.

С одним из мошенников Сергей вел переговоры три дня. За это время он был поражен тем, как "торговцы" могли оперативно подобрать любой автомобиль по вкусу и карману, а также угодить любым капризам в дизайне салона. Картинки из интернета сыпались, как листья деревьев осенью.

"Чтоб окончательно убедиться в том, что он аферист я предложил обойтись без перечисления денег и сказал, что к их офису в Киеве подъедут мои друзья, которые там живут и лично посмотрят машину. Тут разговор перешел в другое русло, и "продавец" "сдал назад". Это самый простой способ проверки на честность", — считает автоэксперт и уточнил, что задаток или аванс обычно перечисляется на банковскую карту или расчетный счет.

Агумава добавил, что некоторые доверчивые люди "попадают" и на более крупные суммы, чем в несколько сотен евро. Среди его знакомых были те, кто без лишних вопросов перечислял задаток от 50 до 160 тысяч рублей. Обманутые люди с претензиями приходили в офис "Абхаз Авто", но, поняв, что сотрудники сайта не имеют к этому никакого отношения, и покупатель стал жертвой аферы, уходили расстроенные. Вернуть деньги в подобных ситуациях невозможно, уверен Сергей.

Сам он удивлен, как некоторые легко "ведутся" на такие предложения при виде только лишь картинки и "вкусного" ценника. При этом он обратил внимание, что у каждого мошенника свой подход и своя стратегия "развода".

"Мы пытаемся всячески бороться с такими объявлениями. Телефонные номера, начинающиеся на "+3" или "+4" автоматически удаляются. Мы даже выкладываем подставные объявления о продаже хорошего автомобиля по низкой цене и в дополнительной информации пишем, что это настоящая афера. Тем самым привлекаем внимание потенциальных покупателей к проблеме и предупреждаем их", — отметил Сергей Агумава и подчеркнул, что причина того, что некоторые становятся жертвами аферистов, кроется в наивности людей и попытке сэкономить.

Сладкая ложь

Одним из таких неудачливых автомобилистов едва не стал Дмитрий из Сухума, которого насторожило слишком уж идеальное предложение. Он рассказал, что около года назад решил продать свой автомобиль и выложил его на сайт объявлений. Через некоторое время зазвонил телефон.

"Мне позвонил незнакомый мужчина с номера, который начинался на "+3". Он поинтересовался, не планирую ли я после продажи своего автомобиля приобрести другой, лучше и по выгодной цене. Сказал, что у них свой официальный сайт и все серьезно. Предложил Nissan Fuga в хорошей комплектации с доставкой в Новороссийск всего за 160 тысяч рублей, в то время как у нас такая машина стоит около 350-400 тысяч рублей. Он пытался меня убедить, что такие автомобили в Японии стоят копейки, и никакого обмана нет", — рассказал Дмитрий и признался, что в глубине души он хотел в это поверить.

Незнакомец старался запутать потенциальную жертву и убеждал в стопроцентной гарантии. Якобы, покупатель застрахован со всех сторон, и лишь их кампания, офисы которой находятся в Новороссийске и Тбилиси, несет все риски. По договору, за автомобиль было необходимо перечислить всю сумму, а за дополнительную плату ее доставят до границы с Абхазией. Слишком хорошо, чтобы это было правдой, подумал Дмитрий и отказался от сомнительной сделки.

© Sputnik / Томас Тхайцук На зарядку становись: автомобиль будущего в Абхазии

Другому автолюбителю из Абхазии Алхасу повезло меньше. По его рассказу, в разгар летнего сезона на его Пежо 407 "застучал" двигатель. Он впопыхах стал искать подходящий мотор в интернете. Обзвонил не меньше десятка продавцов и остановился, как ему показалось, на самом надежном из всех.

"Я искал частные объявления по продаже б/у двигателя. Работа в разгаре и мне надо было решить вопрос с автомобилем в кротчайшие сроки. Обзвонил около десяти человек из России и только один из них мне показался честным человеком. Во-первых, он говорил очень убедительно и грамотно. Рассказал мне о том, что в Абхазии его много раз "кидали" и теперь он работает только по полной оплате. Я понимал, что это рискованная сделка, но у меня не было другого выбора, и решил положиться на удачу, так как никогда раньше со мной такого не случалось", — поделился Алхас.

Он добавил, что по правилам банковского перевода, в течение трех дней отправитель может отозвать свой перевод и забрать деньги. В течение этих дней мошенник был на связи, "кормил" обещаниями о том, что уже скоро двигатель отправится в путь. Как только время истекло, пропал. Разговорчивый и "приятный во всех отношениях" человек исчез навсегда. Алхас на этой неудачной сделке потерял 42 тысячи рублей.

С тех пор он дал себе слово никогда не принимать участие в подобных авантюрах, какими бы заманчивыми они не были.