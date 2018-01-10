Облачную погоду с прояснениями обещают синоптики Абхазии на четверг

В новогодние праздники в социальных сетях появились фото внедорожника с абхазскими госномерами на фоне Эйфелевой башни в Париже. В подлинности снимка многие усомнились, но корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава узнал всю правду.

Мошенничество с продажей автомобилей - довольно распространенное явление во всем мире, и Абхазия в этом смысле не исключение. Почему автолюбители республики готовы платить деньги за несуществующий товар, и на какие уловки идут аферисты, читайте в материале корреспондента Sputnik.