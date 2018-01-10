01:14 11 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Высокогорное село Псху

Облачную погоду с прояснениями обещают синоптики Абхазии на четверг

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
4710

В четверг территория Абхазии будет находиться между обширным блокирующим антициклоном на северо-западе, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Облачная погода с прояснениями и без осадков прогнозируют синоптики Абхазии на четверг 11 января, проинформировал отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Температура воздуха ночью +4˚С +9 ˚С, днем +11˚С +16˚С.

Температура морской воды +11˚С.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.

Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба.

Волнение морской воды умеренное, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80 процентов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улицы Шымкента
    Пройдусь по Назарбаева

    Главную улицу Шымкента хотят переименовать в проспект Назарбаева – ранее в честь президента уже переименовали улицу Фурманова в Алматы.

  • Сувенирная монета с логотипами криптовалюты биткоин с сомовыми купюрами. Архивное фото
    Провальный обмен

    Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.

  • Центр занятости населения
    Работой обеспечены

    Количество безработных в Беларуси за год снизилось практически в полтора раза, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты республики.

  • Шенгенская виза в паспорте
    Пускать не велено!

    Экс-глава МВД Латвии предложила радикальный метод борьбы со въездом нежелательных лиц - запретить им посещать все страны Шенгенской зоны.

  • Зимний Вильнюс, гололед
    Приграничное сотрудничество

    В Вильнюсе стартовал прием заявок на участие в программе приграничного сотрудничества между Литвой и Россией.

  • Владимир Головатюк
    Не сбылось

    Каковы показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с Евросоюзом: оправдались ли надежды республики на рост экспорта в ЕС?

  • Молоток судьи, архивное фото
    Допризывался

    Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.

  • Дмитрий Попов
    Между нами тает лед

    Визит президента Узбекистана в Таджикистан неоднократно откладывался, подготовка к нему идет непросто, но движение вперед есть, рассказал эксперт.

  • Агитаторы
    Усильте агитацию!

    Расходы Таллинна на госпропаганду выросли в 13 раз: более трех миллионов евро налогоплательщиков потратят на "предупреждение вредящей Эстонии информации".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева
Спортсменки и просто красавицы: кто запомнился в 2017 году
Новый электрокар Fisker EMotion показали на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе
Новый электрокар Fisker EMotion показали на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia