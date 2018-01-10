Облачную погоду с прояснениями обещают синоптики Абхазии на четверг

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Облачная погода с прояснениями и без осадков прогнозируют синоптики Абхазии на четверг 11 января, проинформировал отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Температура воздуха ночью +4˚С +9 ˚С, днем +11˚С +16˚С.
Температура морской воды +11˚С.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду.
Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба.
Волнение морской воды умеренное, от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80 процентов.