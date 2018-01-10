Абхазский боксер Чежия планирует участие в боксерском шоу в Сочи

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия планирует принять участие в вечере бокса, который пройдет в рамках всемирной серии профессионального бокса в Сочи 3 февраля. Об этом рассказал президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

"Я сейчас веду переговоры с промоутерами и менеджерами для того, чтобы Батал Чежия принял участие в шоу. Но пока неясно, кто будет соперником, есть спортсмены, которых нам предлагают, но еще не определились, кто станет соперником Батала", — добавил он.

Альберт Карди оглы отметил, что переговоры будут завершены в течение текущей недели.

"Мы будем запрашивать рейтинг, для того чтобы в случае нашей победы рейтинг Батала Чежия стал выше. Поэтому соперника выбираю я по рейтингу, переговоры ведутся не только по сопернику, но и по другим условиям, что мы получаем, какая будет финансовая составляющая, но в первую очередь важен, конечно, рейтинг соперника", — отмечает Альберт Карди оглы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Боксер Батал Чежия о самом значимом поединке 2017 года: бой в Абхазии

Главным поединком на арене Ледового дворца "Большой" в Сочи станет бой российского боксера Мурата Гассиева с кубинским бойцом Юниером Дортикосом.

Мурат Гассиев — непобежденный российский боксер и чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Гассиев провел 25 боев, 18 из которых выиграл нокаутом. Его рост — 192 см, а вес — 90 кг.

Юниер Дортикос — непобежденный кубинский профессиональный боксер, выступающий в первом тяжелом весе, чемпион мира по версии WBA. По состоянию на декабрь 2017 года Дортикос провел 22 боя и 21 из них завершил нокаутом. В сентябре этого года Дортикос защитил пояс чемпиона мира, одержав победу над российским спортсменом Дмитрием Кудряшовым.

21 декабря в Москве прошло боксерское профессиональное шоу, посвященное 100-летию органов безопасности Российской Федерации. Республику Абхазия на вечере профессионального бокса представлял чемпион СНГ и Славянских стран Батал Чежия. В шестираундовом бою единогласным решением судей он одержал победу над камерунским спортсменом Даниелем Негатом.