10 января 1993 года: письмо Ардзинба тридцати главам государств

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к руководству 30 государств: почти пять месяцев грузинские войска, вторгшиеся на территорию Республики Абхазия, применяют против мирного населения боевую авиацию, танки, артиллерийские системы "Град" и "Ураган", запрещенное оружие. Народ Абхазии подвергается актам физического геноцида, на оккупированной грузинской стороной территории производится этническая чистка, цель которой огрузинить Абхазию и сделать ее частью грузинского моноэтнического государства.

В обращении говорилось, что преднамеренно разрушаются памятники истории и культуры абхазского народа, сожжены архивы, институты, библиотеки, театры.

Несмотря на все эти варварские акции и массовые нарушения прав человека в Абхазии, ООН продолжает хранить молчание по поводу бесчеловечной политики, проводимой правящими кругами Грузии.

"Такая позиция лишь поощряет агрессора, порождает в нем чувство вседозволенности и безнаказанности. Мы глубоко убеждены, что сегодняшняя Республика Грузия не имеет морального права быть членом мирового сообщества цивилизованных государств", — написал Владислав Ардзинба.

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