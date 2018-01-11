Год собаки: четвероногие "новобранцы" российской военной базы в Абхазии

В кинологическом городке Седьмой российской военной базы ЮВО в Гудауте пополнение, для прохождения службы прибыло более десятка собак из 470-го центра служебного собаководства ВС России.

О том, как "лохматые новобранцы" адаптируются и какие тренировки они проходят, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Ленокс, Соня и Чапа

Как только у кинологического городка Седьмой военной базы ЮВО появились посторонние, из вольеров стал доноситься громкий лай. Даже взаперти сторожевые собаки должны нести свою вахту. Некоторые из них одним своим видом могут напугать любого нарушителя, а их рык не оставит сомнения в том, что лучше уносить ноги и чем быстрее, тем лучше.

В просторных вольерах живут немецкие, среднеазиатские и кавказские овчарки, алабаи и ротвейлер. Пожалуй, самый грозный из них и пользующийся наибольшим авторитетом, как среди четвероногих, так и среди кинологов – "азиат" Ленокс.

© Sputnik Ленокс

Он живет здесь дольше всех и давно стал любимчиком. Внушительные размеры пса позволяют ему чувствовать себя важной персоной, что подчеркивает его вальяжное поведение и "высокомерный", но добрый взгляд. А вот "подружка" Ленокса – Соня очень любит поспать и даже суета вокруг не смогла ее вывести из состояния сна.

По рассказу командира отделения вожатых служебных караульных собак военной базы Григория Колесниченко, который занимается дрессировкой со школьных лет, предназначение каждого "хвостатого" бойца — охрана территории и атакующие действия в случае необходимости.

"Дрессировка начинается в возрасте одного года. Сначала приучают собаку к поводку и ошейнику, затем она проходит общий курс дрессировки, в который входят команды "сидеть", "лежать", "ко мне", "апорт". После этого приступают к спецкурсу – это охрана подвижного поста и обучение на злобу", — объяснил Колисниченко.

Караульных собак специально воспитывают злыми. Это, добавил он, необходимо для того, чтобы четвероногий охранник мог задержать нарушителя.

© Sputnik Кинологическая служба

Лучше всех дрессировке подаются немецкие овчарки, а самой опасной породой собак Колисниченко назвал ротвейлеров. Тайное намерение корреспондента Sputnik хотя бы погладить любимую породу собак, были пресечены на корню. Командир пояснил, что собаки могут агрессивно отреагировать на человека в "гражданке", тем более, что "новички" еще не до конца успели адаптироваться.

"Наш ротвейлер Чапа уже производил задержание. Несмотря на то, что эта порода очень опасная, им очень плотно занимались, усердно тренировали и Чапа подошел для этой работы. У него какое-то особенное чутье и во время различных мероприятий на базе, мы ставим его на КПП", — похвалил своего подопечного Григорий.

Были собаки, признается Колисниченко, которые не поддались дрессировке, но это скорее исключение из правил. Все зависит от психического здоровья питомца. Такие псы профнепригодные и живут в "гражданских" условиях.

По команде

Вожатые вывели немецких овчарок на тренировочную площадку с глухими и открытыми барьерами, лестницами и бумом. "Девчонки" Эльза, Бетти и длинношерстная Джуна, которая, словно, только вышла из салона красоты для собак, были немного взволнованны. Они еще не привыкли к новому дому и, вероятно, их смутило повышенное внимание журналистов, предположил Григорий Колисниченко.

"Немки" старались не отвлекаться и беспрекословно выполнять стандартные команды, но Эльза решила поиграть. Она схватила зубами поводок и не отпускала его, пока строгим голосом ей не приказали прекратить шалить.

"Собаку нельзя обижать и бить, так как этим можно травмировать ее психику. Есть разные способы дрессировки – поощрение лакомством и поглаживанием, подражательная дрессировка – это когда одна собака отказывается преодолевать препятствие и вперед нее пускают ту, которая охотно это делает. Есть механический метод, когда вожатый чуть придавливает рукой на спину и дает понять, какую команду ей надо выполнить", — поделился тонкостями дрессировки командир.

© Sputnik Кинологическая служба

Собаки самые верные и лучшие друзья человека, считает Григорий. Они умеют скучать и не сразу привыкают к новому хозяину, скулят и бегают по вольеру в поисках старого "товарища".

Страсть к собакам не давала мне покоя и я не оставлял попыток "подружиться" с лающими "бойцами". Вожатые советовали этого не делать, кроме рядового Юрия Мурадяна, который уже успел хорошо изучить нрав своей Бетти.

"Сначала дай ей понюхать руку с тыльной стороны ладони", — посоветовал он.

Так и сделал. Веселая Бетти понюхала руку и облизнула ее. Это было знаком дружелюбия и согласие на общий снимок.

© Sputnik Кинологическая служба

"Каждая собака привыкает к человеку по-разному. Чтоб это произошло, с ней надо разговаривать. Неважно о чем именно, главное болтать. Она привыкнет к твоему голосу и к тебе лично", — поделился опытом вожатый.

Во время воспитания привязывается не только собака, но и сам хозяин, добавил Юрий. Он признался, что ему тяжело расставаться с питомцами и считает их самыми верными существами.

"Собака всегда отвечает взаимностью. Если хозяин относится к ней с пренебрежением или без особой любви, то и собака будет относиться к нему точно так же. При этом, собаке необходимо показывать, кто здесь главный и делать это нужно строго. Иначе, она не будет слушаться и даже позволит себе напасть на хозяина. Но бить собак нельзя ни в коем случае", — сказал Мурадян и добавил, что показать, кто в "доме" хозяин можно с помощью подергивания поводка и командным голосом.

Такая методика, подчеркнул он, особенно необходима при воспитании алабаев, которым постоянно нужно доказывать свое лидерство.

© Sputnik Кинологическая служба

Собачий быт

Собаки регулярно принимают ванну. По словам одного из вожатых, они очень любят водные процедуры, но во время такого моциона могут сильно разрезвиться. Потому их купают несколько человек и на это в среднем уходит от одного до полутора часов. Показать, как обычно это происходит "вызвалась" Джуна.

© Sputnik Шампунь для собак

"Помывку мы начинаем с головы, потом шею и туловище. Затем, наносим специальный шампунь для собак, тщательно все смываем, чтобы не было раздражения кожи. После этого сушим их специальным феном", — пояснил вожатый.

© Sputnik Кинологическая служба

По завершению всех процедур, ветеринар осматривает животное и проверяет, насколько все хорошо прошло.

У каждой питомца своя именная миска. В их главный рацион входит сухой корм – по 600 граммов в день. Молодых "вояк" балуют мясом, крупами, овощами.

© Sputnik Кормушки для собак

"Они все привыкли к сухому корму и с удовольствием его едят. Главное не нарушать рацион. Кормим один раз утром и один раз вечером. Мясо и овощи, в основном, дают щенкам до года. А воду надо менять часто, особенно летом. В жаркую погоду собака должна выпивать не меньше одного литра жидкости в день", — рассказал вожатый.

"Новобранцы" Седьмой российской военной базы ЮВО в Гудауте быстро адаптируются к новым условиям жизни и климату, отметили кинологи.