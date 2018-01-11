Инар Гицба возглавил Государственное инвестиционное агентство

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Инар Гицба назначен директором Государственного инвестиционного агентства, сообщает официальный сайт Министерства экономики Абхазии.

Инар Гицба родился 28 апреля 1985 года в Ткуарчале. С 2012 года был начальником отдела Турции и Ближнего Востока Министерстве иностранных дел Республики Абхазия.

25 июня 2013 года распоряжением Кабинета министров Абхазии назначен заместителем председателя Государственного комитета по репатриации.

В 2014 году стал полномочным представителем Абхазии в Турци. С июля 2017 года — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

Инар Гицба сменил на этом посту Алмаса Тания, возглавлявшего Инвестиционное агентство с 2015 по 2017 годы.

Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Абхазии было создано в 2015 году. Агентство было открыто для анализа и распространения информации об инвестиционном потенциале страны, предложения инвесторам наиболее наглядные механизмов реализации проектов, а также контролирования воплощения проектов внутри Абхазии.