Борец из Абхазии победил на Всероссийском турнире по вольной борьбе

Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей 2001-2002 годов рождения, посвященный 80-летию олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого, проходил в Москве с 7 по 11 января.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Баграт Пандария занял первое место на Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном 80-летию олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил тренер спортсмена Тимур Джопуа.

Турнир проводился среди юношей 2001-2002 годов рождения. "Победа на этом турнире давала возможность принять участие в Чемпионате Европы, который состоится в апреле этого года в Киеве", — подчеркнул тренер.

Тимур Джопуа сообщил, что Баграт Пандария уже занимал высокие места на международной арене. "В прошлом году он занял второе место на Чемпионате Европы по вольной борьбе среди школьников", — отметил он.

Баграт Пандария, стал первым в весовой категории 60 килограмм. Всего от Абхазии в турнире принимало участие восемь спортсменов.

Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей 2001-2002 годов рождения, посвященный 80-летию олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого, проходил с 7 по 11 января в Московском училище олимпийского резерва №1.

Александр Иваницкий – первый в истории вольной борьбы российский олимпийским чемпионом.