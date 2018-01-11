За два январских дня 10 тыс машин пересекли границу России и Абхазии

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года сочинские таможенники изъяли более 50 литров алкоголя, 400 штук сигарет.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Наиболее активное движение через границу между Абхазией и Россией в новогодние праздники было отмечено 4 и 5 января. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

"В эти дни через российско-абхазский участок границы проследовало более 10 тысяч автотранспортных средств и более 53 тысяч физических лиц", — говорится в сообщении ЮТУ.

Всего в новогодние праздники границу между Абхазией и Россией в обоих направлениях пересекли около 60 тысяч транспортных средств.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года через границу в обоих направлениях переехали более 270 тысяч людей. Среди зарегистрированных автомобилей пересекших границу более 55 тысяч легковые. Кроме того две тысячи грузовиков, столько же автобусов.

За аналогичный период 2016-2017 годов было зарегистрировано 240 тысяч людей и 53 тысячи транспортных средств.

В эти дни таможенники оформляли в среднем до 220 машин в час, когда как в обычное время оформляется около 180 автомобилей в час.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года таможенники возбудили 7 дел об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверно декларированное товаров.

По делам об административных правонарушениях в указанном периоде изъято более 50 литров алкоголя, 400 штук сигарет.