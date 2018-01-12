Пребывание туристов в Абхазию, по словам заместителя министра по курортам и туризму, началось с 29 декабря и продлилось вплоть до завершения новогодних каникул.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Более восьми тысяч туристов посетили Абхазию в новогодние каникулы, рассказал в Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдых с видом на мандарины: туристы о зимней Абхазии

"Если говорить о туристическом потоке, то есть речь идет об экскурсантах и тех, кто приезжал сюда целенаправленно отдыхать не несколько дней, то по данным на сегодняшний день, более восьми тысяч людей посетили нашу страну именно на новогодние праздники", – сообщил он.

Пребывание туристов, по словам Ахба, началось с 29 декабря и продлилось вплоть до 9 января.

"В основном туристы останавливались в отелях Гагрского района, Сухума и Нового Афона. То есть эти объекты были загружены. Здесь речь идет не столько о заработке денег, сколько об имидже отелей, для того, чтобы привлекать туристов в летнее время, показать, насколько они могут обслуживать туристов в летнее время",– отметил он.

Как сказал замминистра по курортам и туризму Абхазии, есть отели, которые за время праздников смогли заполниться на 100 %.

"Некоторые отели в Гагрском районе заполнились на 100%, есть такие, которые смогли заполниться на 80%, на 30%, а также и те, которые отказались принимать туристов, потому что "уходили в минус", – сказал Ахба.

Популярными маршрутами для отдыхающих стали озеро Рица, Юпшарский каньон, Голубое озеро и Ауадхара.

© Фото: официальная страница проекта "Горная Абхазия" в Facebook Абхазия будет завлекать зимних туристов застольем и хели-ски

Если сравнивать с прошлым годом, по словам замминистра по курортам и туризму, то количество туристов, выбирающих Абхазию для зимнего отдыха, немного выросло.

"Но, если сравнивать с другими, более благополучными годами, когда посещаемость нашей страны туристами была значительно больше, то, конечно, в этом плане отстаем. Мы смотрим, анализируем, какие факторы сыграли, и почему не можем вернуться к тем стартовым площадкам. Но я всегда говорил и говорю, что зимний туризм – не наш вид туризма на данный момент", — отметил он.

Астамыр Ахба убежден в том, что сегодня в Абхазии нужно делать акцент на летнем отдыхе.