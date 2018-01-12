Духовное наследие сухумских старцев: православная конференция

Бадри Есиава, Sputnik
Святые из Глинской пустыни
Конференцию "Духовное наследие сухумских старцев" открыл глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиа). На конференцию пришли и светские участники: вице-президент Абхазии Виталий Габния, министр иностранных дел республики Даур Кове, Посол России в Абхазии Семен Григорьев.
Отец Виссарион отметил, что те святые, которые подверглись гонению в период становления Советской власти и нашли свое пристанище в горах Абхазии, совершили настоящий подвиг. Среди этих священнослужителей были Глинские старцы Зиновий (Мажуга), Серафим (Романцов) и Андроник (Лукаша).
"Сегодняшний день для нас – день подвига святых славян, которые после лихолетья на Руси оказались в горах Абхазии. Мы чествуем этих трех святых, которые были в Абхазии до 1943 года. Затем, естественно, некоторые из них уехали, а остался здесь Романцов", — сказал иерей.
Эти святые старцы из России, по мнению главы церкви, восстановили абхазское православие.
Протоирей Александр Чесноков 13 лет был келейником у святого старца-митрополита Зиновия, хорошо знал святых Серафима и Андроника. Он рассказал, что после разгрома Глинской пустыни в 1922 году эти трое старцев находились в горах Абхазии вблизи Сухума и в тяжелых условиях продолжали свое монашеское дело, пасторское послушание.
"Сюда прибыл будущий владыка Зиновий, который в Драндском монастыре получил дьяконство, а отец Серафим Романцов получил здесь священство. К ним присоединился и отец Андроник. Они везде шли вместе, и нашли приют в горах Кавказа", — рассказал Чесноков.
Святые на святой земле
Один из авторов книг о Глинских старцах Зиновий Чесноков отметил, что святых старцев Зиновия, Серафима и Андроника все считают своими. Кто-то их называет Глинскими, а кто-то Сухумскими.
"Все эти старцы были очень благодатными и люди их очень любили. Получилось так, что я был назван в честь одного из Глинских старцев — митрополита Зиновия и поэтому тема Глинских старцев, живших в Сухуме мне очень близка", — признался он.
Будущий митрополит Зиновий и отец Серафим в 1925 году они ушли в горы Абхазии, скрываясь от гонений, и основали первые монашеские общины. К ним стали съезжаться монахи со всей России.
"Отец Серафим Романцов стал духовным отцом многих монахов. У него было два период жизни: здесь с 1922 до 1930 года, затем он попал в лагеря, вышел, и в 1961 после закрытия Глинской пустыни он возвращается в Сухум, где становится духовником Сухумского Кафедрального собора", — рассказал Зиновий Чесноков и добавил, что работа по сбору материалов о жизни Серафима в Сухуме продолжается.
Решение причислить к лику святых Глинских старцев было одобрено на Архиерейском соборе единогласно. Также священнослужители приняло постановление церковном прославлении святых, что дает право переводить книги о жизни этих святых на все языки мира, в том числе и на абхазский.
"Мы надеемся, что в скором времени мы презентуем абхазские переводы этих книг о старцах, которые подвязались на этой земле", — отметил Зиновий Чесноков.
На конференции был показан документальный фильм о Серафиме Романцове "Сердцем моим страдаю о вас", состоящий их архивных материалов. Он повествует о жизненном и духовном пути, помощи людям и умению разжечь веру в каждом.