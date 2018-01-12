Духовное наследие сухумских старцев: православная конференция

В рамках конференции "Духовное наследие сухумских старцев", которая прошла Сухумском Кафедральном Соборе в пятницу 12 января, презентовали книги братьев Николая и Зиновия Чесноковых о Глинских старцах, трое из которых служили на абхазской земле.

Бадри Есиава, Sputnik

Святые из Глинской пустыни

Конференцию "Духовное наследие сухумских старцев" открыл глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиа). На конференцию пришли и светские участники: вице-президент Абхазии Виталий Габния, министр иностранных дел республики Даур Кове, Посол России в Абхазии Семен Григорьев.

© Sputnik Бадри Есиава Конференция "Духовное наследие глинских старцев"

Отец Виссарион отметил, что те святые, которые подверглись гонению в период становления Советской власти и нашли свое пристанище в горах Абхазии, совершили настоящий подвиг. Среди этих священнослужителей были Глинские старцы Зиновий (Мажуга), Серафим (Романцов) и Андроник (Лукаша).

"Сегодняшний день для нас – день подвига святых славян, которые после лихолетья на Руси оказались в горах Абхазии. Мы чествуем этих трех святых, которые были в Абхазии до 1943 года. Затем, естественно, некоторые из них уехали, а остался здесь Романцов", — сказал иерей.

Эти святые старцы из России, по мнению главы церкви, восстановили абхазское православие.

Протоирей Александр Чесноков 13 лет был келейником у святого старца-митрополита Зиновия, хорошо знал святых Серафима и Андроника. Он рассказал, что после разгрома Глинской пустыни в 1922 году эти трое старцев находились в горах Абхазии вблизи Сухума и в тяжелых условиях продолжали свое монашеское дело, пасторское послушание.

"Сюда прибыл будущий владыка Зиновий, который в Драндском монастыре получил дьяконство, а отец Серафим Романцов получил здесь священство. К ним присоединился и отец Андроник. Они везде шли вместе, и нашли приют в горах Кавказа", — рассказал Чесноков.

© Sputnik Бадри Есиава Конференция "Духовное наследие глинских старцев"

Святые на святой земле

Один из авторов книг о Глинских старцах Зиновий Чесноков отметил, что святых старцев Зиновия, Серафима и Андроника все считают своими. Кто-то их называет Глинскими, а кто-то Сухумскими.

"Все эти старцы были очень благодатными и люди их очень любили. Получилось так, что я был назван в честь одного из Глинских старцев — митрополита Зиновия и поэтому тема Глинских старцев, живших в Сухуме мне очень близка", — признался он.

Будущий митрополит Зиновий и отец Серафим в 1925 году они ушли в горы Абхазии, скрываясь от гонений, и основали первые монашеские общины. К ним стали съезжаться монахи со всей России.

"Отец Серафим Романцов стал духовным отцом многих монахов. У него было два период жизни: здесь с 1922 до 1930 года, затем он попал в лагеря, вышел, и в 1961 после закрытия Глинской пустыни он возвращается в Сухум, где становится духовником Сухумского Кафедрального собора", — рассказал Зиновий Чесноков и добавил, что работа по сбору материалов о жизни Серафима в Сухуме продолжается.

Решение причислить к лику святых Глинских старцев было одобрено на Архиерейском соборе единогласно. Также священнослужители приняло постановление церковном прославлении святых, что дает право переводить книги о жизни этих святых на все языки мира, в том числе и на абхазский.

"Мы надеемся, что в скором времени мы презентуем абхазские переводы этих книг о старцах, которые подвязались на этой земле", — отметил Зиновий Чесноков.

На конференции был показан документальный фильм о Серафиме Романцове "Сердцем моим страдаю о вас", состоящий их архивных материалов. Он повествует о жизненном и духовном пути, помощи людям и умению разжечь веру в каждом.