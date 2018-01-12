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Облачная, с прояснениями: погода в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (571)
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В выходные дни, погода Абхазии неустойчива, территория окажется во фронтальной зоне, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. На территории Абхазии на выходных ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ливневый дождь, в воскресенье ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. В понедельник дождь, переходящий в дождь со снегом, местами снег. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление в норме, будет повышаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами 11-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1˚С +6˚С, днем +7˚С +12˚С.

Температура морской воды +11˚С.

Волнение морской воды значительное, более 5 баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (571)



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