Облачная, с прояснениями: погода в Абхазии на выходные

В выходные дни, погода Абхазии неустойчива, территория окажется во фронтальной зоне, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 12 янв – Sputnik. На территории Абхазии на выходных ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ливневый дождь, в воскресенье ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. В понедельник дождь, переходящий в дождь со снегом, местами снег. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление в норме, будет повышаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами 11-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1˚С +6˚С, днем +7˚С +12˚С.

Температура морской воды +11˚С.

Волнение морской воды значительное, более 5 баллов.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.