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Конфетное дерево

Даже на деревьях растут конфеты: сладкое растение Абхазии

© Фото: econet
В Абхазии
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Алиса из Гудауты спрашивает: Что за растение называют конфетным деревом, и действительно ли его плоды такие вкусные, как о них говорят?

Амра Амичба, Sputnik Абхазия: Как рассказал младший научный сотрудник Института ботаники Академии наук Абхазии Иван Титов, дерево, которое в народе называют "конфетным", имеет иное научное ботаническое название — говения сладкая (лат. Hovеnia dulcis).

"Оно относится к роду говения, семейству крушиновые. Родина — Юго-Восточная Азия, преимущественно Китай и Япония. Произрастает на питательных почвах. В Европу было завезено в ХХ веке, потом получило широкое распространение в Индии, Крыму. И к нам на Кавказ в середине ХХ века проникло, думаю, не раньше. Произрастает практически на всем черноморском побережье", — сказал Титов. — У нас она везде растет, в городе, в парках можно увидеть. Например, не доезжая до микрорайона Синопа в Сухуме в дендрологическом парке пара больших массивных двадцатиметровых дерева стоит".

Говения сладкая — листопадное дерево, достигающее в природе высоты до 25 метров. Крона широкая, шаровидная, раскидистая. Ствол прямой, цилиндрический, диаметром до 80 сантиметров. Кора гладкая, серо-бурая или серо-коричневая.

На ранней стадии молодые побеги красноватые, позже приобретают уже светло-зеленый цвет с белыми чечевичками.

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"Листья крупные, это можно наблюдать, глядя на само дерево, овальные или яйцевидные, длиной до 15 сантиметров, шириной до 12 сантиметров. Цветки мелкие, диаметром 5-7 миллиметров, цветение наступает летом в июне-июле. Плоды – сухие, серо-коричневые коробочки. Крепятся к мясистым плодоножкам, это тоже важный факт, имеющим кисло-сладкий вкус и приятный такой аромат, хотя многие говорят, что аромат не чувствуют, но у каждого по-своему обоняние развито. Плодоножки созревают осенью, в сентябре, держатся на дереве до весны", — перечислил основные характеристики многолетнего растения младший научный сотрудник Института ботаники АНА.

По словам Ивана Титова, говению сладкую, или "конфетное дерево", можно использовать в пищу, ее применяют в кулинарии в натуральном виде, также при варке компотов, сиропов, делают джемы.

"В Японии и Китае, например, из него делают напиток по вкусу напоминающий пиво. А в сушеном виде плоды по вкусу напоминают изюм, благодаря чему растение получило народное название "японское изюмное дерево". В некоторых тропических странах из плодоножек, той части, которую едят, изготавливают лекарственные препараты, используемые при простудных заболеваниях, головной боли, боли в почках. Некоторые используют как заменитель меда и сахара, потому что плоды такие сладкие, в плодоножках содержится фруктоза, глюкоза, нитрат калия, сахароза, а также очень много витаминов, яблочной и аскорбиновой кислоты", — заметил Титов.

Также плоды содержат вещества, препятствующие окислительным процессам в организме. Они восстанавливают поврежденные клетки и способствуют выведению вредных токсичных веществ.

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Из древесины конфетного дерева делают мебель, музыкальные инструменты и сувенирную продукцию.

Размножается говения сладкая семенами и полуодревесневшими черенками. Живет оно в основном от 30 до 40 лет.

"Ее выращивают даже в комнатных условиях, через три года, когда вырастает до определенной высоты, высаживают уже на открытом воздухе. Целая технология существует того, как это делается", — сказал Иван Титов.

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