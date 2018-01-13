13 января 1993 года: установили причину смерти абхазских военнопленных

По заключению медэкспертов, абхазские военнопленные были умерщвлены грузинскими военными, сообщает пресс-служба Верховного Совета Абхазии.

"После захвата в плен военнослужащих абхазской армии 5 января 1993 года, грузинские военные подвергли их жесточайшим пыткам и издевательствам, а затем умертвили", — говорится в сообщении.

9-10 января 1993 года в Сухуме прошел обмен грузинских военнопленных на 23 тела абхазских бойцов. После обмена абхазскими медиками была проведена экспертиза, которая показала, что на трупах имеются ранения прижизненного характера, свидетельствующие о том, что большинство абхазских попали в плен, однако затем с применением острых предметов их истязали, а в последствии убили из огнестрельного оружия.

"Действия грузинской армии нельзя рассматривать иначе как военное преступление, со всеми вытекающими из этого последствиями", — заявила пресс служба Верховного Совета, — Мы обращаемся в международные организации, призванные следить за соблюдением важнейших норм, регламентирующих обращение с военнопленными, запрещающих применение пыток и других жестких форм воздействия, согласно Женевской Конвенции от 2 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными".

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