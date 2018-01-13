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Республиканская больница.

Главврач ЦРБ: более 400 пациентов в 2017 году – пострадавшие в ДТП

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В 2017 году смертей от ДТП стало меньше, чем в 2016 году, рассказал на радио Sputnik главврач ЦРБ.

СУХУМ, 13 янв – Sputnik. В 2017 году более 400 пациентов попали в Центральную Республиканскую больницу с травмами, полученными во время дорожно-транспортных происшествий, рассказал в Sputnik главврач ЦРБ Аполлон Гургулия.

"Мы подвели итоги прошедшего года. Если говорить в целом, то можно отметить тот факт, что много пациентов попали в нашу больницу  с ранами, полученными во время дорожных аварий", — сказал он.

Больше всего пациентов поступило в отделению общей терапии и в различные хирургические отделения.

"Конечно, если складывать все хирургические отделения, то  туда поступило больше всего больных", – отметил Гургулия.

Главврач Республиканской больницы добавил, что 80% здоровья зависит от самого человека.

"Когда мы обследуем наших пациентов, то понимаем, что болезни у них возникают из-за их пренебрежительного отношения к своему здоровью. Конечно, человек не застрахован от несчастных случаев, но, если человек постарается по возможности обезопасить себя, то и ран будет меньше", — резюмировал он.




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