Ешь, молись, поздравляй: в Абхазии отметили Ажьырныхуа

Один из самых главных праздников в Абхазии – Ажьырныхуа отметили в ночь с 13 на 14 января.

Корреспондент Sputnik Абхазия отправилась в село Дурипш, в семью Кварацхелия, где имеется родовая кузня, увидела своими глазами, как происходит жертвоприношение и молитва к Богу Шашвы и рассказывает вам.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии в каждой семье, где имеется родовая кузня, отмечается праздник Ажьырныхуа. Семья Игоря Кварацхелия не исключение. Здесь уже на протяжении двух сотен лет имеется Ажьира.

К самому важному празднику в доме начинают готовиться с раннего утра, так как это не простое празднование и сопровождается оно рядом примет и верований.

"В Ажьырныхуа вся наша семья собирается под одной крышей. Каждый год мы приносим в жертву козленка и на каждого члена семьи забиваем петуха. Козленок – жертва богу Шашвы, к которому в этот день обращаемся с молитвой", – рассказывает самый старший представитель семьи, 72-летняя Мери Жиба.

Жертвенное животное, которое каждый год приносится Шашве, Игорь Кварацхелия купил заранее.

© Sputnik Сария Кварацхелия Ажьырныхуа в селе Дурипш

"Каких-то особых требовании к козленку мы не знаем, но каждый год стараемся выбирать только белого, без черных вкраплений. К жертвоприношению женщины не имеют отношения, только мужчины", – поясняет женщина.

После небольшой подготовки в виде заточки ножей, мужская половина приступает к жертвоприношению, первым приступают к козленку.

"Анцва улпха хамаз, угуапха хамаз (О, Всевышний, не отводи свой взор от нас, оберегай нас)", – произносит молитву главный в семье и приносит жертву богу Шашве.

Затем мужчины снимают шкурку с козленка и начинают возделывать мясо. Мясо вместе с сердцем и печенью отправляют в котел и варят. Главные части жертвенного животного – сердце и печень, их накалывают на ореховую палку и держат в руках во время произнесения основной молитвы на кузне.

"Теперь остаются петухи. Их восемь – ровно столько же, сколько членов нашей семьи", — говорит Мери Жиба, она внимательно наблюдает за всем процессом, чтобы мужчины что-нибудь, не дай Бог, не забыли.

Приносить в жертву петухов приходится старшему сыну Игоря, Бадре, который постепенно осваивает азы моления. Сняв шапку и держа острый нож в правой руке, он ловко кладет жертвенных птиц на землю и произносит молитву. Очищенная птица, как и мясо козленка, отправляется в котел.

Ореховые палочки, свечи и акуакуар

Обязательный элемент во время шествия в кузню – ореховые палочки, на которые нанизывают сердце и печень жертвенных животных. Изготовление палочек также достается Бадре, которому далеко идти не приходится – в саду сзади дома расположен большой орешник.

"Ветки выбираем толщиной примерно с палец. Нам нужно будет сделать столько же палочек, сколько членов семьи. Ровно столько же мы делаем и свечей. Но свечи – женское дело", — смеется он.

© Sputnik Сария Кварацхелия Ажьырныхуа в селе Дурипш

Острым ножиком ореховую ветку он очищает от тонкой корки, затем делит ее на части. Самая большая палочку для сердца и печени козленка. Как поясняет Бадра, это доля (Анцәахәы) кузни и бога Шашвы.

"Другие палочки – для сердца и печени жертвенных птиц. Они поменьше. На каждой делаем отметки, чтобы не ошибиться, где чья палочка", — поясняет Бадра.

В это время у камина женщины делают свечи из чистого пчелиного воска.

"Есть понятие ацәа цқьа (чистый воск). Когда абхазы молятся, то свечи должны быть исключительно из чистого воска. Воск мы растапливаем у костра, затем берем тонки слой ткани, обычно я использую бинт, и заворачиваю бинт в воск и хорошо раскатываю, придавая свече гладкую круглую форму", — описывает процесс Мери Жиба.

Последний элемент – акуакуар (мешочек из теста, обильно начиненный первым сыром). Акуакуар тоже делают на каждого члена семьи.

© Sputnik Сария Кварацхелия Ажьырныхуа в селе Дурипш

Главная молитва

К вечеру уже все готово для того, чтобы пойти в кузню. Мужчины накалывают на ореховые палочки сердце и печень жертвенных животных и кладут в глубокий круглый сосуд вместе с акуакуаром. На кузню могут идти только мужчины и девушки – незамужние представительницы рода. Другие женщины не могут находиться на кузне, но они могут помолиться богу Шашве у калитки или же входной двери.

Шествие в кузню возглавляет старший мужчина в семье, который берет сосуд с жертвенным сердцем и печенью, а также графин с вином. Остальные становятся по старшинству.

"О, Всевышний, не отводи свой взор от нас, оберегай нас! Каждый год мы встречаем этот праздник так, как нам показали наши старшие! Не сердись на нас, если мы что-то делаем не так. Пусть твой добрый глаз всегда сопровождает нас!" — уже в пути начинает молитву Игорь Кварацхелия.

© Sputnik Сария Кварацхелия Ажьырныхуа в селе Дурипш

Через несколько минут он подходит к главному месту молитвы – к кузне, которая расположена под высокой ольхой. Молельщик достает свечи, ставит их вокруг молота и зажигает. Затем он берет в левую руку большую ореховую палку с сердцем и печенью козленка, а в правую стакан вина и начинает главную молитву, в которой он просит Всевышнего уберечь семью от несчастий в пути или дома, а также от всего железного – оружия и топора. Следом за ним и другие члены семьи произносят молитву. После сердце и печень жертвенных животных отделяют от ореховых палок, которые оставляют в дупле ольхи, под которой стоит кузня, и съедают.

Так завершается молитва и семья возвращается домой. На обратном пути, старший в семье предупреждает остальных, что нельзя оглядываться назад.

В дом заходят со словами "Чаанбзиала, чаанпдзала, ажьира алпха хауааит" (С праздником, счастья, пусть Ажьира принесет нам благополучие).

Продолжение праздника

Праздник Ажьырныхуа сопровождается различными приметами и верованиями.

Утром 14 января никто из членов семьи не встает с постели, пока самый старший не проведет обряд – он собирает венок из плюща и вешает его на калитку.

Игорь Кварацхелия ни свет ни заря собирает плющ в лесу и возвращается домой.

"Плющ – оберег для дома, – поясняет он. – Мы вешаем его на калитку, там он висит целый год. Помимо плюща я также беру ореховую ветвь и зерна кукурузы и обхожу все комнаты, рассыпая зерна, поздравляя всю семью", — рассказывает он.

После ритуала празднование продолжается. Семья начинает ждать самого дорогого – первого гостя на второй день после Ажьырныхуа.