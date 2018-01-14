14 января 1993 года: Ардзинба обратился к главе Ставропольского края

Из обращения председателя Верховного совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба к главам Ставропольского и Краснодарского краев: "Пять месяцев на территории Абхазии продолжается война. Она ежедневно уносит жизни десятков людей, многих и многих обрекая на страдания и лишения. Все это время Верховный Совет Республики Абхазия выступал за прекращение военных действий и стремился урегулировать взаимоотношения между Абхазией и Грузией политическими методами за столом переговоров. Вместе с тем бесперспективность силового пути решения этих вопросов и сегодня находит понимание в высших политических кругах Грузии, лидеры которой, включая и Шеварднадзе, особенно часто выступают с призывами продолжения войны до победного конца.

В сложившейся ситуации Верховный Совет Республики Абхазия просит вас обратиться к президенту России Ельцину и председателю Верховного Совета России Хасбулатову с предложением оказать Абхазии помощь и поддержку в достижении долгожданного справедливого мира".

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