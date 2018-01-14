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Владислав Григорьевич Ардзинба. Архивное фото.

14 января 1993 года: Ардзинба обратился к главе Ставропольского края

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (154)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из обращения председателя Верховного совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба к главам Ставропольского и Краснодарского краев: "Пять месяцев на территории Абхазии продолжается война. Она ежедневно уносит жизни десятков людей, многих и многих обрекая на страдания и лишения. Все это время Верховный Совет Республики Абхазия выступал за прекращение военных действий и стремился урегулировать взаимоотношения между Абхазией и Грузией политическими методами за столом переговоров. Вместе с тем бесперспективность силового пути решения этих вопросов и сегодня находит понимание в высших политических кругах Грузии, лидеры которой, включая и Шеварднадзе, особенно часто выступают с призывами продолжения войны до победного конца.

В сложившейся ситуации Верховный Совет Республики Абхазия просит вас обратиться к президенту России Ельцину и председателю Верховного Совета России Хасбулатову с предложением оказать Абхазии помощь и поддержку в достижении долгожданного справедливого мира".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (154)



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