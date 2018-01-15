На море и на Рице: Кубок Евразии на открытой воде пройдет в Абхазии

Этапы Кубка Евразии на открытой воде, в котором примут участие около 300 человек, пройдут в Абхазии с мая по октябрь 2018 года, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Три этапы Кубка Евразии по плаванию на открытой воде пройдут в Абхазии в 2018 году, рассказал организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.

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"На этот год у нас запланировано три этапа в Абхазии и первый этап будет 6 мая в Сухуме. В этом году мы хотим значительно расширить количество дистанций и сделать более широкое предложение для всех пловцов. На озере Рица заплыв состоится 5 августа. Участникам будут предложены дистанции 1,5 и 5,8 км.", — сказал Теплухин.

Он добавил, что разрешение на проведение заплыва на озере Рица организаторы соревнований получили от старейшин Абхазии. Теплухин также отметил, что будут соблюдены все меры безопасности.

"Соорганизатор этого старта Борис Барциц переговорил со старейшинами и получил одобрение на проведение заплыва на озере Рица. Никаких плавсредств на воде не будет. Естественно. Мы должны обеспечить безопасность, поэтому будут лодки, но без мотора", — проинформировал Теплухин и подчеркнул, что пловцы будут одеты в гидрокостюмы.

Количество дистанций будет расширено, добавил он. Такое решение было принято организаторами для того, чтобы в заплывах могли принять участие как можно больше желающих. Это, по мнению Теплухина, даст возможность попробовать свои силы, как уверенным пловцам, так и новичкам.

По слова организатора Кубка Евразии, в октябре 2017 года в заплывах приняли участие около 150 спортсменов, а в 2018 году планируют, что их число вырастет в два раза.

"Мы планируем сделать дистанцию 300 метров, эстафету три по 300, один километр, полтора километра, шесть и десять километров, один километр в ластах и детскую дистанцию 200 метров", — отметил Теплухин.

Помимо мер безопасности будут учтены и те неудобства, с которыми участники Кубка сталкивались во время прошлых этапов в Сухуме.

"Соревнования будут проходить на море, на открытой воде в центре города напротив Абхазского драмтеатра и знаменитой Брехаловки. Единственный момент, который мы услышали от участников, сделать более комфортный выход из воды. Потому что там ребята выбегают на гальку, и это немного неудобно. На берегу мы постелили специальное покрытие. Но буквально пять метров перед берегом, я думаю, нам его надо сделать более комфортным", — поделился планами Федор Теплухин.