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Прививка

Педиатр о вакцинации от гриппа: прививаю себя и своего ребенка

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В Абхазии
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Практикующий педиатр Асмат Зухба рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия о том, какие препараты можно принимать во время заболевания гриппом, какие противопоказаны и как быстрее вылечиться.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Благодаря вакцинации от гриппа в Абхазии не наблюдается рост заболевания этим вирусом, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия практикующий педиатр Асмат Зухба, которая отметила, что привила себя и всю свою семью.

Вакцинация от гриппа в информационном агентстве Sputnik
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В этом году низкая заболеваемость, возможно, связана с вакцинацией, которая была проведена в Абхазии. Поэтому нужно прививаться за два-три месяца до подъема заболеваемости. Я сама прививалась, прививала всю свою семью, ребенка. Всем рекомендую это делать", — подчеркнула Зухба.

Она с сожалением отметила, что в Сухуме есть школы, которые отказались проводить у себя вакцинацию. Зухба не понимает, почему это происходит и с чем именно связана такая боязнь к вакцинам.

"Непонятно, почему это происходит, но это совершенно неправильно. Я не знаю, от чего все это зависит. Возможно, дело в неосведомленности", — сказала Асмат Зухба.

Практикующий педиатр напомнила о симптомах заболевания гриппом и дала несколько рекомендаций.

"Когда заболевание начинается с резкого повышения температуры тела, ломоты в суставах, боли в мышцах, выраженной головной боли, першения в горле и сухого кашля, не нужно идти на работу, детсад или школу, а следует соблюдать строгий постельный режим и обильное питье – вода с добавлением лимона или клюквенный морс. Также необходимо принимать противовирусные препараты, и чем раньше, тем длительность заболевания вирусом гриппа будет короче", — посоветовала Зухба.

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© Sputnik. Александр Кряжев
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Все эти меры, добавила педиатр, в разы уменьшает риски осложнения заболеваемости, но противовирусные препараты необходимо принимать только по назначению врача, который должен определить, каким именно вирусом заразился пациент.

В случае заболевания ребенка и до приезда врача, Зухба рекомендует дать ему такие лекарства, как Нурофен в сиропе или в виде свечей, парацетамол или содержащие это лекарство препараты. Строго запрещено принимать детям препараты с жаропонижающим эффектом аспирин, найз, нимулит.

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