Мужчина погиб во время пожара в Сухуме

Пожар вспыхнул в пристройке частного дома в районе Сухумского рынка.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. На месте пожара в одном из домов Сухума обнаружено тело мужчины, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

Как рассказал оперативный дежурный, по предварительным данным, во время пожара погиб гражданин Узбекистана.

"Звонок в дежурную часть МЧС поступил в 22:45. Пожар произошел на улице Бубновой 85 – район столичного рынка. Загорелась пристройка частного дома", — передали в пресс-службе.

Спасательная служба выехала на место происшествия и локализовала пожар.