Офицер ЮВО в Абхазии стал чемпионом по армейскому рукопашному бою

На чемпионате по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии бойцы российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, заняли второе место.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Старший лейтенант южного военного округа, расположенного в Абхазии, Евгений Березин стал пятикратным чемпионом 49-й армии по армейскому рукопашному бою в весе до 80 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"На чемпионате военнослужащие вели борьбу в поединках по 7 весовым категориям за право войти в сборную общевойсковой армии для выступления на окружных и всеармейских соревнованиях. Мероприятие проводилось на базе спортивного комплекса мотострелкового соединения в Буденновске Ставропольского края", — говорится в сообщении.

Соревнования в командно-личном зачете проводились также по четырем номинациям, в том числе "Лучший бросок" и "Воля к победе". В частности, в номинации "Лучшая техника ведения боя" победил Евгений Березин, а "За самый быстрый бой" с нокаутом за 12 секунд был награжден боец военной базы сержант Денис Ревенко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортивный чемпионат для более 1,5 тыс служащих ЮВО стартовал в Абхазии

"По итогам состязаний призеры и номинанты были награждены ценными призами, кубками и медалями. Лучшие бойцы военной базы в феврале текущего года в составе сборной команды 49-й армии примут участие в чемпионате по АРБ среди объединений и соединений ЮВО", — отмечает пресс-служба ЮВО.

По словам руководителя сборной команды по АРБ военной базы капитана Михаила Смолина, — армейский рукопашный бой формирует у военнослужащего смелость, решительность, стойкий характер и психологическую уверенность, что очень важно в реальных боевых действиях.

Всего в чемпионате принимали участие около 100 военнослужащих из состава различных воинских частей общевойсковой армии, расположенных в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях, Карачаево-Черкесии и Адыгее.