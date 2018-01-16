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Cтарший лейтенант Евгений Березин

Офицер ЮВО в Абхазии стал чемпионом по армейскому рукопашному бою

© Фото: Пресс-служба ЮВО/Роман Кодрян
В Абхазии
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На чемпионате по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии бойцы российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, заняли второе место.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Старший лейтенант южного военного округа, расположенного в Абхазии, Евгений Березин стал пятикратным чемпионом 49-й армии по армейскому рукопашному бою в весе до 80 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"На чемпионате военнослужащие вели борьбу в поединках по 7 весовым категориям за право войти в сборную общевойсковой армии для выступления на окружных и всеармейских соревнованиях. Мероприятие проводилось на базе спортивного комплекса мотострелкового соединения в Буденновске Ставропольского края", — говорится в сообщении.

Соревнования в командно-личном зачете проводились также по четырем номинациям, в том числе "Лучший бросок" и "Воля к победе". В частности, в номинации "Лучшая техника ведения боя" победил Евгений Березин, а "За самый быстрый бой" с нокаутом за 12 секунд был награжден боец военной базы сержант Денис Ревенко.

Тренировка в Южном военном округе
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"По итогам состязаний призеры и номинанты были награждены ценными призами, кубками и медалями. Лучшие бойцы военной базы в феврале текущего года в составе сборной команды 49-й армии примут участие в чемпионате по АРБ среди объединений и соединений ЮВО", — отмечает пресс-служба ЮВО.

По словам руководителя сборной команды по АРБ военной базы капитана Михаила Смолина, — армейский рукопашный бой формирует у военнослужащего смелость, решительность, стойкий характер и психологическую уверенность, что очень важно в реальных боевых действиях.

Всего в чемпионате принимали участие около 100 военнослужащих из состава различных воинских частей общевойсковой армии, расположенных в том числе в Краснодарском и Ставропольском краях, Карачаево-Черкесии и Адыгее.




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