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Концерт ирландской группы The Cranberries в ГЦКЗ Россия в Лужниках

Долорес О'Риордан хотела записать новую версию хита Zombie

© Sputnik. Михаил Фомичев
В Абхазии
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Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне в понедельник.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Скончавшаяся солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала записать во вторник новую версию хита Zombie, сообщает РИА Новости. 

Сегодня О'Риордан должна была встретиться с коллективом Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы поработать над новой версией культовой песни 1994 года.

Как рассказал один из музыкантов Bad Wolves, О'Риордан услышала их исполнение композиции и хотела записать для нее свой вокал.

Солистка The Cranberries скончалась накануне в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она приехала в британскую столицу для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 09:05 утра по местному времени (12:05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году, когда ей было 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером Duran Duran.




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