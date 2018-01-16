Долорес О'Риордан хотела записать новую версию хита Zombie

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Скончавшаяся солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала записать во вторник новую версию хита Zombie, сообщает РИА Новости.

Сегодня О'Риордан должна была встретиться с коллективом Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы поработать над новой версией культовой песни 1994 года.

Как рассказал один из музыкантов Bad Wolves, О'Риордан услышала их исполнение композиции и хотела записать для нее свой вокал.

Публикация от Bad Wolves (@badwolvesofficial) Янв 15, 2018 at 4:02 PST

Солистка The Cranberries скончалась накануне в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она приехала в британскую столицу для участия в звукозаписи.

Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 09:05 утра по местному времени (12:05 мск), врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году, когда ей было 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером Duran Duran.