16 января 1993 года: опровержение сообщения о ранении Ардзинба

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из заявления пресс-службы Верховного совета Республики Абхазия: "Вчера, в 15 часов в информационной программе "Новости" телеканала "Останкино" было передано сообщение грузинского журналиста Гуго Лолишвили о том, что якобы в стычке с оппозиционными представителями был ранен председатель Верховного совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба.

Пресс-служба Верховного совета Республики Абхазия уполномочена заявить, что это провокационное сообщение не соответствует действительности.

Прежде всего, в Абхазском парламенте, работающем в Гудауте, нет оппозиции председателю. В этот трудный для Абхазии час деятельность Владислава Ардзинба полностью согласовывается с Верховным Советом республики и опирается на авторитет высшего законодательного органа власти".

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