Солнце, дождь и снег: погода на неделю в Абхазии

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В среду и в четверг до второй половины дня, без осадков, прогнозируют синоптики республики.
В пятницу, в результате прохождения холодного фронта с запада, погода изменится — дождь, дождь со снегом. В предгорьях и горах — снег.
На выходные погода прояснится, осадки прекратятся.
Атмосферное давление не стабильное.
Температура воздуха ночью с +4 ˚С до +9 ˚С, днем с +9 ˚С до +14˚С.
Температура морской воды +10˚С.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11-13 метров в секунду
Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
Волнение на море от умеренного 1-2 балла до значительного более 3 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.