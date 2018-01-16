Солнце, дождь и снег: погода на неделю в Абхазии

В течение текущей недели погода на территории Абхазии относительно неустойчива из-за частой смены воздушных масс, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В среду и в четверг до второй половины дня, без осадков, прогнозируют синоптики республики.

В пятницу, в результате прохождения холодного фронта с запада, погода изменится — дождь, дождь со снегом. В предгорьях и горах — снег.

На выходные погода прояснится, осадки прекратятся.

Атмосферное давление не стабильное.

Температура воздуха ночью с +4 ˚С до +9 ˚С, днем с +9 ˚С до +14˚С.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11-13 метров в секунду

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Волнение на море от умеренного 1-2 балла до значительного более 3 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.