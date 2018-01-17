Деньги для всех: в Абхазии с февраля предложат потребительские кредиты

В отличие от зарплатного и пенсионного кредита участниками новой программы кредитования "Потребительский" от Сбербанка Абхазии могут стать все граждане республики.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Сбербанк Абхазии запустит новый кредитный продукт для физических лиц "Потребительский" с 1 февраля 2018 года, проинформировал корреспондента Sputnik председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Барателиа во вторник 16 января.

"Любой гражданин Абхазии может обратиться в Сбербанк Абхазии за получением кредита до 200 тысяч рублей сроком на год и по процентной ставке в 24% годовых. Получатель будет самостоятельно погашать свой кредит по заранее утвержденному Сбербанком графику. То есть никакого автоматического списания с банковской карты или банковского счета не предусматривается. Этот вид кредита будет выдаваться в порядке очереди", — сказал Беслан Барателиа.

Для того чтобы получить кредит по новой программе, гражданин Абхазии должен прийти в Сбербанк с двумя поручителями, обслуживающимися в этом банке и держателями карты "Апра". При этом, как минимум, один из поручителей должен быть пенсионером или же получателем социальных выплат.

"В отличие от зарплатного и пенсионного кредита, участниками этой новой программы могут стать все граждане Абхазии. Эти люди могут не иметь вообще никакого отношения к банку, и им не обязательно обладать банковской картой. Таким образом, Сбербанк Абхазии поддержит частные инициативы граждан и предоставит возможность получить кредит на неотложные нужды, а также решить какие-то личные проблемы, дела", — сказал Барателиа.

Сбербанк Абхазии приступит к осуществлению программы кредитования "Потребительский" с 1 февраля 2018 года во всех районах республики.