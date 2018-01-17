Пример для подражания и профессионал: воспоминания друзей Владимира Аршба

Государственный, политический и военный деятель Владимир Аршба ушел из жизни 16 января 2018 года. Воспоминаниями о друге и коллеге поделились с ведущим радио Sputnik Абхазия доктор исторических наук Сергей Шамба и начальник отдела кадров Минобороны республики, кавалер ордена Леона Илья Гамисония.

Sputnik, Бадри Есиава.

Жесткий, но добрый

Смерть Героя Абхазии Владимира Аршба для многих стала большой трагической неожиданностью. Его коллега и друг Илья Гамисония назвал эту утрату смертельным ударом.

"Сегодняшняя весть для друзей Владимира Георгиевича очень печальная, для нас это просто смертельный удар. Никто не ожидал этого, он был еще молодым", — поделился кавалер ордена Леона Илья Гамисония.

Гамисония рассказал, что с Владимиром Аршба, которого он называл братом, они познакомились в первые дни Отечественной войны народа Абхазии в Ткуарчале. В этой тяжелой и опасной обстановке, вспомнил Гамисония, Аршба проявил себя как настоящий специалист военного дела.

"Тогда еще не было Восточного фронта, город только-только приходил в себя, еще не был даже замкнут блокадой. Но в Ткуарчале уже появилась эта первая вооруженная группа, вокруг которой начали возникать военные формирования. Георгиевич отдал, как я помню, первые приказы, связанные с обороной дороги, моста. И это было настолько профессионально и грамотно, что до конца войны эти его приказы получили свое распространение", — отметил Гамисония.

Во Владимире Аршба гармонично сочетались твердый характер, профессиональная строгость и добродушие, подчеркнул он.

Причиной смерти государственного и военного деятеля в таком возрасте Илья Гамисония видит в непростой его жизни, в которой были война и ранение. Уход Аршба из жизни Гамисония назвал большой утратой для всех граждан Абхазии и особенно для ветеранов войны.

"Когда началась война, это был период какой-то растерянности, а Владимир Аршба на тот момент уже прошел Афганистан, у него уже был опыт в военном деле. Мы успели пройти только курсы Советской армии. Его профессиональные команды по организации обороны сыграли свою роль", — рассказал Гамисония.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шамба: Владимир Аршба – человек героической судьбы

Он добавил, что Аршба удалось поставить на высокий уровень работу Миграционной службы Абхазии, которую он возглавлял на протяжении шести лет, сумел правильно и грамотно подобрать сотрудников.

Доктор исторических наук Сергей Шамба рассказал, что с Владимиром Аршба они подружились задолго до войны с Грузией, практически, сразу после его возвращения из Афганистана.

"Я познакомился с Владимиром Аршба, когда он был еще молодым и вернулся в Абхазию со службы в Афганистане, где он прошел боевое крещение, был ранен, контужен и много чего перенес, был уже с большим боевым опытом. Это было время еще до Отечественной войны народа Абхазии, когда каждый военный специалист был очень важен для нас, потому что мы представляли, какую угрозу готовит нам наш сосед из-за Ингура", — поделился Шамба.

Он вспомнил, что с тех пор они всегда и в разных ситуациях были бок о бок. Когда закончилась война, Шамба и Аршба стали соратниками в политической жизни республики, у них были общие взгляды и суждения. Во время очередных выборов на должность главы государства старые друзья даже объединились в политическую команду — баллотировались в качестве президента и вице-президента Абхазии.

"Когда я возглавил партию "Единая Абхазия", он был рядом со мной в качестве члена политсовета партии. Мы официально выразили соболезнования семье Владимира Аршба и провели заседание, на котором минутой молчания почтили его память. Это большая потеря для нас", — сказал Шамба.

Сергей Шамба уверен, что Владимир Аршба заслужил народное признание своими действиями в Афганистане, Абхазии и во время землетрясения в Спитаке. Такие личности, как Аршба, подчеркнул его друг и коллега, хороший пример для подражания подрастающему поколению.

Государственный, политический и военный деятель Абхазии Владимир Аршба скончался во вторник 16 января.

Владимир Аршба родился 8 мая 1959 года в Тбилиси. В 1980 году окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное Краснознаменное училище. Служил в Группе советских войск в Германии.

В 1991 года Владимир Аршба был назначен военным комиссаром Ткуарчала. В 1992 году стал командиром отдельного батальона специального назначения полка Внутренних войск, который в марте 1992 года занимал оборону по реке Ингур. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии, был ранен.

В сентябре 1992 года Аршба назначен командующим Вооруженными силами Абхазии. С 11 октября 1992 года стал исполняющим обязанности министра обороны Абхазии.

С весны 1993 года — министр обороны Абхазии.

В апреле 1993 года, по состоянию здоровья, был освобожден от должности министра обороны и назначен советником председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам, позднее военным комиссаром Абхазии.

С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы.