Хаджимба: власть огульно подвергается критике

ГАГРА, 17 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Критика власти в той или иной степени обоснована, но бывает, когда она звучит огульно, ради того, чтобы продемонстрировать оппозиционность по отношению к власти, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с общественностью Гагрского района.

"Следует понять, что не все получается за столь короткий период времени", — добавил он.

Президент еще раз отметил, что требования оппозиции его отставки не могут быть удовлетворены и что он намерен исполнять свои полномочия до 2019 года.

"Я часто слышу, что мы стали плохо жить и зарабатывать, что в стране все плохо. В одной Абхазии все хорошо быть не может, когда кругом действительно сложная ситуация, в той же России и вокруг нее. Но хочу заметить, говоря о Гагре и вообще о сфере туристической деятельности, в прошедшем году произошло снижение всех наших доходов на 30-35%", — отметил он.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что людей, приезжающих в Абхазию, не стало меньше.

"Кто сказал, что в Абхазию стало меньше заезжать людей. Мы просто не умеем, к сожалению, работать с вопросами получения налогов. Я буквально вчера говорил в Очамчыре, наш сегодняшний собственный бюджет составляет порядка пяти миллиардов, а мог бы быть порядка 8-10 миллиардов", — сказал Хаджимба.

Причиной того, что бюджет не достигает этого уровня, президент назвал нежелание людей работать с налогами.

"Мы не очень хотим этого делать, к примеру, мы не хотим, чтобы у нас был НДС, мы не хотим работать более четко и жестко на границе, мы не хотим, чтобы граница по реке Ингур была бы реально обеспечена инструментарием государства", — отметил Рауль Хаджимба.

Президент также сказал, что в республике не созданы благоприятные условия для инвесторов.

"Мы хотим, чтобы поднимались заработные платы, пенсии, и в то же время каждодневно создаем ситуации митингов, противостояний. Ради чего?" — задался вопросом Хаджимба.

Развиваться республика может лишь в условиях политической стабильности, без нагнетания ситуации в стране, уверен он.