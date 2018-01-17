20:47 17 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Рауль Хаджимба

Хаджимба: власть огульно подвергается критике

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
40723

Встреча президента Абхазии с общественностью Гагрского района состоялась в среду 17 января.

ГАГРА, 17 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Критика власти в той или иной степени обоснована, но бывает, когда она звучит огульно, ради того, чтобы продемонстрировать оппозиционность по отношению к власти, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с общественностью Гагрского района.

"Следует понять, что не все получается за столь короткий период времени", — добавил он.

Президент еще раз отметил, что требования оппозиции его отставки не могут быть удовлетворены и что он намерен исполнять свои полномочия до 2019 года.

"Я часто слышу, что мы стали плохо жить и зарабатывать, что в стране все плохо. В одной Абхазии все хорошо быть не может, когда кругом действительно сложная ситуация, в той же России и вокруг нее. Но хочу заметить, говоря о Гагре и вообще о сфере туристической деятельности, в прошедшем году произошло снижение всех наших доходов на 30-35%", — отметил он.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что людей, приезжающих в Абхазию, не стало меньше.

"Кто сказал, что в Абхазию стало меньше заезжать людей. Мы просто не умеем, к сожалению, работать с вопросами получения налогов. Я буквально вчера говорил в Очамчыре, наш сегодняшний собственный бюджет составляет порядка пяти миллиардов, а мог бы быть порядка 8-10 миллиардов", — сказал Хаджимба.

Причиной того, что бюджет не достигает этого уровня, президент назвал нежелание людей работать с налогами.

"Мы не очень хотим этого делать, к примеру, мы не хотим, чтобы у нас был НДС, мы не хотим работать более четко и жестко на границе, мы не хотим, чтобы граница по реке Ингур была бы реально обеспечена инструментарием государства", — отметил Рауль Хаджимба.

Президент также сказал, что в республике не созданы благоприятные условия для инвесторов.

"Мы хотим, чтобы поднимались заработные платы, пенсии, и в то же время каждодневно создаем ситуации митингов, противостояний. Ради чего?" — задался вопросом Хаджимба.

Развиваться республика может лишь в условиях политической стабильности, без нагнетания ситуации в стране, уверен он.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Социальная сеть Facebook
    Ты что творишь, дядя?

    Казахстанскому блогеру Ринату Халикову, известному под именем "Дядя Река", вынесли приговор по делу о вымогательстве в крупном размере.

  • Заседание Совета глав государств – участников СНГ
    Не уходи, постой…

    В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.

  • Поиск Google на планшете, архивное фото
    Сами заплатим!

    Крупнейшие западные корпорации решили не повышать из-за "налога на Google" цены на услуги для белорусов.

  • Андрей Элксниньш
    Копают все!

    Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.

  • Города мира. Пхеньян, Северная Корея, архивное фото
    Трепещи, Ким Чен Ын!

    Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

  • Лидер Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу (слева) и депутат-либерал Ион Касиан (справа) на заседании парламента
    Можно выйти?

    В парламенте Молдовы зарегистрирована инициатива карликовой фракции Либеральной партии о выходе из СНГ.

  • Подписание договора, архивное фото
    Ты мне – я тебе

    Таджикистан и Казахстан выделят друг другу землю для посольств – стороны получат под строительство зданий дипмиссий участки площадью 1 гектар.

  • Погрузка сахара
    Сладкий импорт

    Производителей сахара в Узбекистане освободили от НДС при импорте сырья: из-за его дефицита только из России за два месяца было поставлено 100 тысяч тонн продукции.

  • Зал заседаний Европарламента
    Мандат мечты

    Эстония может получить дополнительное место в Европарламенте, где начался делёж "лишних" мандатов, которые появятся после выхода Великобритании из ЕС.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Закат на реке Томь
Зима-краса в фотографиях из разных стран
На ховерборде мыть полы удобнее!
На ховерборде мыть полы удобнее
Состав и председательство в Совете Безопасности ООН в 2018 году
Кто возглавляет Совбез ООН в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia