Вечером ливень: погода на четверг в Абхазии

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Облачную погоду без осадков в первой половине дня 18 января прогнозируют синоптики республики.
Ближе к вечеру слабый дождь, переходящий в ливневый дождь. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление низкое.
Температура воздуха ночью от +2˚С до +7 ˚С, днем от +11˚С до +16˚С.
Температура морской воды +10˚С.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11-15 метров в секунду
Волнение морской воды умеренное с усилением до 3-5 баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.