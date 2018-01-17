Вечером ливень: погода на четверг в Абхазии

В четверг территория Абхазии окажется под влиянием циклона, центр которого находится в западной части Черного моря, и выноса адвекции теплого и влажного воздуха с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Облачную погоду без осадков в первой половине дня 18 января прогнозируют синоптики республики.

Ближе к вечеру слабый дождь, переходящий в ливневый дождь. В предгорьях и горах дождь со снегом, снег.

Атмосферное давление низкое.

Температура воздуха ночью от +2˚С до +7 ˚С, днем от +11˚С до +16˚С.

Температура морской воды +10˚С.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 11-15 метров в секунду

Волнение морской воды умеренное с усилением до 3-5 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.