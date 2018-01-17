Суд вынес приговор виновным в побеге заключенных из СИЗО в Дранде

Трое заключенных драндского СИЗО Гурами Инапшба, Бачуки Латария и Реваз Угрехелидзе совершили побег в ночь с 30 сентября на 1 октября 2016 года.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Сотрудники драндского СИЗО Дмитрий Айба, Рачик Саакян и Мераб Воуба были признаны виновными, обвиняемый Геннадий Чхетия был оправдан судом. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.

Суд признал Дмитрия Айба виновным в халатности и превышении должностных полномочий и по совокупности преступлений осужден к штрафу в размере 50 000 рублей в доход государства с лишением права занимать должности в структуре МВД Республики Абхазия сроком на 2 года.

Рачик Саакян и Мераб Воуба также были признаны виновными в халатности и осуждены к наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей. В качестве дополнительного наказания они лишены права занимать любые должности в структуре МВД Республики Абхазия сроком на 1 год.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба Кобахия обвинил в побеге из Драндской тюрьмы сотрудников милиции

Геннадий Чхетия, обвиняемый органами предварительного следствия в халатности, выражавшейся в ненадлежащем контроле за порядком и условиями содержания заключенных, был судом оправдан.

По материалам уголовного дела, преступники воспользовались халатностью сотрудников следственного изолятора и совершили побег через незапертые двери.

Сбежавший в 2016 году Гурами Инапшба был осужден к 15 годам лишения свободы за убийство и разбойное нападения, Бачуки Латария был осужден за похищение человека группой лиц в 2014 году и побег из мест лишения свободы в 2015 году, Реваз Угрехелидзе отбывал наказание в 11 лет за покушение на убийство.

Генпрокуратура отмечает, что совершившие побег преступники в настоящее время, согласно материалам уголовного дела, скрываются на территории Республики Грузия.

В настоящее время приговор Гулрыпшского суда в законную силу не вступил и названные лица считаются невиновными в соответствии с законодательством.

Полный текст приговора будет направлен сторонам в течении 5 дней, по получении которого, стороны, в случае несогласия с ним, вправе обжаловать его в Кассационную инстанцию Верховного суда Абхазии.