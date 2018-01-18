Жизнь в биткоинах: если бы сегодня в Абхазии наступило "криптозавтра"

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) продолжит расти и, по мнению многих экспертов, до конца 2018 года на фоне рыночных факторов может подняться до 15-50 тысяч долларов. Корреспондент Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия задумалась, что было бы, если в республике тотально перешли на криптовалюту. Давайте вместе пофантазируем.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Когда в 2009 году биткоин только начал свое шествие, никто и представить не мог, насколько эта экзотическая криптовалюта станет популярной и запустит целое новое направление в экономике. И вот, прошло всего-навсего девять лет, а диковинная единица совершила прыжок с условного 1 доллара, до вполне себе реальных 11 тысяч долларов.

Курс BTC продолжает активно расти. В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к технологии блокчейн и криптовалютам, работающим на этой технологии. Ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют. По данным аналитиков, торги на "повышенных объемах" идут в таких странах, как Япония, Южная Корея и США. Абхазия не отстает от веяний времени и собирается чеканить собственную криптомонету.

Давайте представим, что было бы, если бы в Абхазии тотально стали пользоваться криптовалютой. Все получали бы зарплаты не в рублях, а, например, в биткоинах. Ими же рассчитывались за недвижимость и машины, продукты в магазинах, даже за хурму и мандарины, возможно, и за услуги разнорабочих. Да что уж там разнорабочие, записи "подарков" на свадьбах делали бы в биткоинах.

Зарплаты и абхазские свадьбы

Так как биткоины легко дробятся на мелкие части, то заработные платы в Абхазии и в биткоинах были бы такими же неутешительными, как и в рублях. Если учесть, что средняя месячная зарплата в Абхазии 10000 рублей, то в биткоинах получали бы 0.01497 BTС. Абхазская пенсия составляла бы 0.00075 ВТС, что ровно в три раза меньше однодневного заработка разнорабочего из Средней Азии, у которого в день вышло бы целых 0.00225 BTC. Если говорить о записях на свадьбах, то тут нужно учитывать сколько денег вы готовы записать. Если 3000 рублей, то 0.00449 ВТС, а 5000 рублей – 0.00749 ВТС. Сложно представить не размер "подарка", который составляет сотые или тысячные доли криптоденежной единицы, которые тщательно фиксируются в специальной тетрадке, а то, как будут перечисляться биткоины. Как вариант можно через Яндекс.Кошелек. Только тогда молодым придется писать номер счета на пригласительных открытках или же сделать вывеску в специальной комнате, где "регистрируются" гости. Если свадьба окупится, то молодая пара может таким нетривиальным способом "намайнить" пару биткоинов.

Доходы и расходы

Как известно, главный бизнес после туризма – хурма и мандарины. Если бы эти фрукты продавались в биткоинах, то килограмм на Сухумском рынке в разгар сезона стоил бы примерно 0. 00007 ВТС.

Если биткоин все-таки стал бы главной валютой в Абхазии, то булка хлеба в среднем стоила бы 0.00013 ВТС. А вот что касается самых необходимых домашних продуктов, то для небольшой семьи закупка еды на пару недель обходилась бы в 0.00400 ВТС.

А на праздничный абхазский стол на шестерых ушло бы 0.00600 ВТС.

30 обедов в столовой в среднем стоят 0.01347 ВТС. Или же, если вы любитель лодочек и вместо сытого обеда предпочитаете сырное лакомство, то 30 лодочек обошлись бы в 0.00540 ВТС. Конечно, после такого лакомства нужно думать о лишних калориях. Держать себя в форме можно, купив абонемент в фитнес-клуб, стоимость которого в среднем составляет 0.00450 ВТС.

Что купить за 1 ВТС

Учитывая то, что курс биткоина около 11 тысяч долларов по состоянию на 18 января, в Абхазии можно было бы купить на 1 ВТС целых 10 iPhonе Х, двухкомнатную квартиру в Новом районе в Сухуме, или же четыре двухкомнатных квартир в центре Ткуарчала, два земельных участка по 12 соток в Гудауте "в двух минутах ходьбы до моря".

Если же вы любитель автомобилей, то фирменную машину, правда не первой свежести, скажем 2014 года выпуска и с пробегом 75000 километров, могли бы приобрести за 1 ВТС.

В принципе, перейди Абхазия на биткоины, то купить или продать в биткоинах можно было все. Причем, даже без уплаты налогов, по крайней мере, на каком-то этапе. Но есть существенный недостаток — сильные скачки курса и, как следствие, постоянные изменения цены на товары.