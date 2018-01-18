"Русско-абхазский словарь" вышел для Android

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вышло приложение "Русско-абхазский словарь" на платформе Android, сообщила Sputnik руководитель фонда "Послы доброй воли Абхазии" Амина Лазба.

"Месяц назад наш фонд презентовал приложение "Русско-абхазский словарь" на платформе iOS, именно тогда мы обещали в ближайшее время запустить это приложение и для платформы Android, о чем рады сообщить уже сегодня", — сказала она.

Амина Лазба подчеркнула, что после выхода "Русско-абхазского словаря" на платформе iOS фонд "Послы доброй воли Абхазии" получил множество положительных откликов.

"Мы получили сотни положительных отзывов о самом приложении и о том, как оно во многом упростило процесс изучения абхазского языка или расширения словарного запаса, что не могло не подвигнуть нас ускорить запуск этого же приложения на новой платформе", — подчеркнула руководитель фонда.

"Русско-абхазский словарь", который теперь доступен и на платформе Android, содержит 72 тысячи слов и словосочетаний. Создателями основной базы электронного словаря выступили известные ученые Борис Джонуа и Владимир Касландзия.

Заместитель министра иностранных дел Абхазии, посол доброй воли Абхазии Кан Тания заметил, что одно из направлений в деятельности "Послов доброй воли Абхазии" — сохранение, поддержание и развитие государственного языка.

© Sputnik Гамгия Зафас Русско-абхазский для смартфона: вышло приложение на 72 тысячи слов

"Приложение получилось весьма эффективным, красивым, удобным для использования, к нам начали поступать обращения по поводу того, чтобы сделать версию также для операционной системы Android, чтобы предложение стало доступно большему числу людей", — подчеркнул Тания.

Кан Тания отметил, что в век информационных технологий необходимо все современные инструменты применять для развития абхазского языка.

"Поэтому мы считаем, что разработка приложения как нельзя своевременна и актуальна. Она будет способствовать сохранению и развитию государственного абхазского языка. В дальнейшем мы планируем реализовывать проекты по этому направлению. Мы уже открыли лингафонный кабинет в 10-й средней школе в Сухуме для изучения абхазского языка современными методами. Дальше мы планируем улучшение качества IT-технологий в сфере развития абхазского языка", — сказал он.

Приложение "Русско-абхазский словарь" на платформе iOS и Android разработано по инициативе начальника департамента Администрации президента России Инала Ардзинба при участии движения "Послы доброй воли Абхазии" и Госкомитета по языковой политике.

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