Активисты "Киараза" исполнили 800 новогодних желаний детей

СУХУМ, 18 янв — Sputnik, Анжелика Бения. Пресс-конференция благотворительного движения "Киараз" о результатах акции "Подари чудо" прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 18 января.

"Цель этой акции – осуществить мечты детей, подарить им то, что не могут себе позволить их родители. В этом году мы немного припозднились, но так или иначе акция успешно стартовала, и до сих пор мы осуществляем выдачу подарков нашим детям. Регистрация закончилась на письме №768, но подарки получили 800 детей от 2 до 14 лет. Без такого возрастного разграничения детей было бы больше, и мы бы не смогли осилить такие масштабы", – сообщила исполнительный директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия.

Из общего числа детей осталось примерно 2%, это те, до кого волонтеры пока не смогли добраться, но и они получат свои подарки, заверила директор "Киараза".

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"Были конкретные запросы у детей. Волонтеры знают, если ребенок просит красное платье или красные туфельки, подарки должны быть точно такими, как описаны в письме. В основном дети просили игрушки. Были дети, которые просили одежду, кто-то просил еду. То письмо, которое свело наше общество с ума – в нем ребенок просит тушенку, подсолнечное масло и макароны. Также впервые мы купили попугая. До этого дарить питомцев нас никто не просил. Море подарков, нашего офиса не хватило, и нам пришлось переехать в другой офис. Нас было много, но работать все равно было сложно. То, как проходит новогодняя акция, не проходит ни одна акция "Киараза". Все хотят верить в чудо в Новый год и творить его, скорее всего, этому объяснение такое", – сказала Гопия.

По ее словам, в этом году в акции приняло участие немало людей. Брали по 10, 40 писем сразу. В прошлом году от администрации президента было закуплено подарков на 60 детей, в этом году предприятий было меньше, людей больше, отметила она. В акции приняли участие Рицинский национальный парк, Молзавод, Казначейство. Акцию также поддержали московская абхазская диаспора, диаспора из Турции.

"В этом году мы сами себе немного усложнили задачу, нам захотелось самим подарить детям подарки. В прошлом году мы дарили их на представлениях в театрах, на этот раз, наши волонтеры приходили к детям домой в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Волонтеров мы привлекли, чтобы они тоже почувствовали свое сопричастие, чтобы они понимали, куда они пришли и кому сделали подарки, чтобы они в дальнейшем продолжили помогать этой семье", – сказала Гопия.

Трогательных писем было очень много, отметила волонтер Николь Лазба.

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"В одном письме мальчик, которого я уже считаю своим родным, просил печку или теплые ботиночки, были письма с просьбами подарить зонтик и так далее. Я пересылала письма в группу друзьям, подключались друзья из Москвы, так собралась приличная сумма – около 300 тысяч рублей. Нам удалось тогда взять около 60 писем", – сказала Лазба.

Кроме подарков из писем, детям покупали также обогреватели для дома, продукты на новогодний стол, гаджеты и одежду, сообщил представитель компании Aquafon Астан Барциц.

"Это не было работой в чистом виде, к которой мы подошли как к заданию. Мы с огромным удовольствием и ответственностью подошли к ней. Ты полностью забываешь о любой усталости, когда ты приходишь к детям и даришь им то, чего они ждут. Улыбки и радость их закрывают все негативное. Это очень искренние эмоции. Нам было важно самим дарить детям подарки. Кроме подарков из писем, мы также покупали обогреватели и продукты на новогодний стол, гаджеты и одежду", – сказал Астан Барциц.

Новогодняя акция "Киараза" "Ассир хамтас" (Подари чудо) стартовала 4 декабря. В рамках этой акции дети из малоимущих семей писали в организацию письма на имя Деда Мороза. Эта акция проходит уже третий год подряд.