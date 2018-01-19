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Премьера спектакля молодежного театра Келешбей

Молодежный театр выступил с премьерой в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Государственный молодежный театр представил зрителю постановку исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гицба. Драма "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik, Анжелика Бения. Премьера спектакля "Келешбей" в исполнении труппы Государственного молодежного театра состоялась на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба в пятницу 18 января.

Театральная постановка по одноименной пьесе Анзора Мукба "Келешбей" отражает историю Абхазии начала XIX века.

Действие пьесы разворачивается в период, когда князь Келешбей Чачба (Шервашидзе) проводил самостоятельную политику. Его имя было известно далеко за пределами Кавказа. По историческим данным, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей сумел объединить абхазских дворян и усилить центральную власть.

Премьера спектакля молодежного театра Келешбей
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля молодежного театра "Келешбей"

Роль Келешбея исполнил Аслан Анкваб. Актер Молодежного театра признался, что примерить на себя образ абхазского князя было сложно.

"До премьеры всегда волнительно и не понятно, удалось тебе вжиться в роль или нет. Это можно понять только по реакции зрителя. Признаюсь, была внутренняя борьба. Иногда даже было чувство раздвоения личности. Но я привыкаю до сих пор к этой роли. Образ можно приручить, только если выходить в нем много раз. С каждым спектаклем ты вживаешься все глубже", – сказал актер.

Спектакль о памяти прошлого, без которого настоящее и будущее теряет смысл, сказал зритель Гурам Амкуаб.

"Молодежный театр сумел сегодня поставить очень сложную драму, сложную историю. Театр, который возвращается к истории, погружает зрителя в такие сложные темы – хороший театр. Это наша история, наше прошлое. Народ, который уважает свое прошлое, у него хорошее будущее. Замечательно сыграна роль Келешбея. С каждым новым спектаклем этот театр растет. Я думаю, у этого театра большое будущее", – сказал Амкуаб.

Премьера спектакля молодежного театра Келешбей
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля молодежного театра "Келешбей"

История времен правления Келешбея не впервые раскрывается на сцене Абхазского театра. В 1950 году в театре был поставлен спектакль "Черные гости" по повести Георгия Гулиа. В этом спектакле роль князя Келешбея играл актер Азиз Агрба, которого называют патриархом абхазской сцены.

Самое сложное – не ошибиться в истории, отметила художественный руководитель Государственного молодежного театра Абхазии, Народная артистка Абхазии Софа Агумаа.

"Сколько людей, столько мнений — всем не угодишь. Мы очень старались. Надеюсь, зритель доволен. Мы были, есть и будем – вот, что мы хотели сказать этим спектаклем", – сказала Софа Агумаа.

Автор произведения "Келешбей" абхазский драматург Анзор Мукба. Идею написать пьесу о Келешбее Мукба вынашивал более 30 лет. Писать ее я закончил прямо перед Отечественной войной Народа Абхазии (1992 год — ред.). Драматург признался, что пришлось изучать большое количество исторических материалов, касающихся истории Европы, России, Османской Турции, в целом политической ситуации на Кавказе. Работа над спектаклем велась в присутствии автора пьесы. Анзор Мукба отметил, что не ожидал и приятно удивлен игрой молодых актеров.

Премьера спектакля молодежного театра Келешбей
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля молодежного театра "Келешбей"

"Любить друг друга, терпеть друг друга, стоять плечом к плечу в решении главных проблем – без этого у народа не будет светлого будущего. Келешбей хотел большего – он хотел создать государство, но ему не дали это сделать. В этой истории не сказано, кто конкретно ему помешал. Это и внешние силы, и не без помощи внутренних сил. Враг использовал наши слабости против нас. Что произошло с Келешбеем, почему его ждала такая кончина, размышлять над этими ответами мы оставляем зрителям. Театр ведь для того и создан. В этом спектакле был абхазский язык, яркие абхазские образы. Народ, который не любит свой театр, либо умер, либо умирает. Этот театр молод, ему нужно помогать, чтобы он раскрывался", – сказал Анзор Мукба.

Премьера постановки исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гицба состоялась 18 января. Драма "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.




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