Найденное в горах Абхазии тело принадлежит туристу Андрею Лихачеву

Тело неизвестного мужчины было обнаружено в верховьях реки Келасур 15 октября 2017 года.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Проведенная генетическая экспертиза определила, что найденное в горах Абхазии тело принадлежит пропавшему туристу Андрею Лихачеву. Об этом Sputnik сообщила его мать Маргарита Лихачева.

"Экспертиза проходила с 8 по 26 декабря 2017 года. Заключение проведенного исследования мы получили после нового года 9 января", — отметила она.

Исследование проводилось государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы".

"Согласно заключению эксперта (судебная молекулярно-генетическая экспертиза) от 25 декабря 2017 года, установлено, что по результатам настоящей экспертизы расчетная вероятность того, что мужчина, чьи костные останки были представлены на исследование, действительно является родным сыном Лихочевой М. А., составляет не менее 99,99992%", — отмечено в заключении экспертизы.

Друг семьи Лихачевых Игорь Мацуца сообщил, что похоронят Андрея Лихачева в родном городе Раменское 23 января.

"Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто причастен к поискам Андрея, это следователи Аляс Тания, Алхас Пандалион, сотрудники МЧС, руководитель поисковой службы Сатбей Гиндия, которые несмотря на непростые условия вели поиски, руководитель морга Геннадий Бобуа. И, конечно же, нашедшему Андрея Роману Сакания, всем большое спасибо", — сказал Мацуца.

© Фото: Тенгиз Тарба Тенгиз Тарба о маршруте пропавшего туриста: мало кто по нему ходит

Лихачев приехал в республику 9 июля из подмосковного Раменского. Турист планировал совершить пеший горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Андрей Лихачев, составляла около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.

Была задействована авиация, однако найти Лихачева не удалось. 20 августа активная фаза поисков туриста была остановлена.

Тело Андрея Лихачева 15 октября было случайно обнаружено в горах Романом Сакания. Спасатели МЧС республики доставили тело в Сухумский морг 16 октября. Спасатели тогда сообщали, что останки сильно разложились, и без проведения экспертизы ДНК опознание будет невозможным.

Глава МЧС Лев Квициния не исключил вероятность того, что тело может принадлежать пропавшему в июле в горах Абхазии российскому туристу Андрею Лихачеву.

В последний раз его видели 11 июля, тогда он продолжил свой одиночный поход от Сухумской ГЭС. С 1992 года ГЭС не функционирует, сооружения станции заброшены, ГЭС находится в горной части в нескольких десятках километров от столицы Абхазии.