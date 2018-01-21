21 января 1993 года: последний кусок хлеба и "гибель" Ардзинба

"Пошла к Нине Ан. узнать, как они пережили большой снег и холод (ведь в их дом как-то попал снаряд, к счастью без жертв, хотя было их пять человек). Она – русская. Муж был грузин, дети, два сына — грузины, невестка – полуабхазка, полугрузинка. Такая вот семья! Сын работает в "Колосе" инженером. Она мне дала оставшийся у них кусок хлеба. Сказала, чтобы я пришла завтра, сын будет работать в этот день и принесет домой хлеб. Уже не раз они меня выручали мукой и хлебом. Мир не без добрых людей. Посидели, поговорили. Посетовали, что это не по-христиански радоваться гибели В. Ардзинба грузинам (если бы даже он погиб)", – из архивных писем времен Отечественной войны Народа Абхазии.

Их православие и христианство – это фарисейство и лицемерие. К такому выводу мы с ней пришли. Так шумно радоваться, отмечая гибель человека им даже ненавистного, фейерверком, салютами, будто это невесть какой праздник, даже неприлично и безнравственно, – говорится в письме.

"Если только это до них доходит. Что и говорить, очень недалекий, невежественный народ живет рядом с нами. Ну, погибнет Владислав Григорьевич – он же тоже не вечен и находится в постоянной опасности и риске быть убитым хотя бы наемником, то встанет на его место другой лидер. Дело ведь не в нем, а в народе, которого последние пять лет лишь унижали и оскорбляли, я уже не говорю о последних сорока годах после установления тут автономии. Лидера можно убить, но народ остается. Велико же будет их разочарование, если они узнают, что он все же жив. О, господи, ты же справедлив и добр! Покарай того, кто рад чужой смерти. "Мне отмщение и аз воздам!". Пусть восторжествует справедливость", – сказана в архивном письме.

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